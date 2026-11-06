La pavimentación de una ruta clave en Corrientes alcanzó el 70% de avance

En el marco del plan de infraestructura vial impulsado por el Gobierno de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió el frente de obra de la Ruta Provincial 126 en el departamento de Sauce.

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La inspección técnica contó con la presencia del titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Cardoso, comprobándose que la repavimentación y acondicionamiento del corredor estratégico alcanzaron más del 70% de avance físico en el tramo que une a la localidad con Curuzú Cuatiá.

La intervención responde a un reclamo histórico del sector productivo del sur correntino, permitiendo garantizar la transitabilidad permanente y la evacuación de cargas del sector agropecuario aún en jornadas con intensas precipitaciones.

Detalles técnicos del trabajo de repavimentación y obra hídrica

Las tareas ejecutadas sobre la traza abarcan la colocación de la carpeta asfáltica, el ensanche y consolidación de banquinas, y la construcción de obras de adecuación hidráulica diseñadas para optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad vial a los transportistas.

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El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Cardoso, brindó precisiones operativas sobre la fase final del proyecto. "Estamos muy contentos por el avance de la obra de la RP 126, ya estamos en más de un 70% de la ejecución", dijo.

Según el funcionario, se está "prácticamente a 2.000 metros de finalizar el tramo previsto", destacando el impacto logístico para el comercio interprovincial.

Anuncio del proyecto ejecutivo para la Ruta Provincial 23

Durante la supervisión en territorio, Valdés remarcó la necesidad de continuar destinando fondos al desarrollo de la red vial estatal para potenciar la competitividad de las cadenas de valor correntinas y atraer inversiones privadas a los departamentos del interior.

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En ese contexto, el titular del Gobierno provincial anunció la confección del proyecto ejecutivo para intervenir la Ruta Provincial 23. La obra se proyecta como un eje neurálgico para establecer una conexión directa con la provincia de Entre Ríos, garantizando una vía alternativa para la producción del sur de la Provincia de Corrientes.