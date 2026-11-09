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Papa León XVI en la Ciudad de Buenos Aires: cómo ver la Santa Misa este Lunes y poder seguirlo en la caravana por Libertador

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Papa León XVI en la Ciudad de Buenos Aires: cómo ver la Santa Misa este Lunes y poder seguirlo en la caravana por Libertador
Multitud en Palermo vista desde arriba a la espera de la misa del Papa León XIV
Hoy 10:31

El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, difundió las principales claves para seguir la misa que dará el Papa León XIV y estar presente en el Monumento a los Españoles hoy, lunes 9 de noviembre.

Monumento de los Españoles (CABA)
Monumento de los Españoles (CABA)

Cronograma

- 10.00: saludo de León XIV desde el papamóvil, que irá desde el túnel de la avenida del Libertador (Olleros) hasta el Monumento a los Españoles.

- 11.30: comienzo de la Santa Misa desde el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento.

- 13.00: final de la celebración y comienzo de la desconcentración.

Multitud en Palermo vista desde arriba a la espera de la misa del Papa León XIV
Multitud en Palermo vista desde arriba a la espera de la misa del Papa León XIV

Dónde seguir la Misa del Papa

La misa puede seguirse en el Monumento a los Españoles, en el cruce de la avenida del Libertador y Sarmiento. El público se colocará a lo largo de la avenida del Libertador, en un corredor de 2,3 km de extensión que llega hasta Olleros.

La infraestructura de sonido y pantallas hará posible seguir toda la ceremonia desde cualquier punto del corredor y también desde los espacios aledaños.

León XIV en la Argentina: cómo será el recorrido del Papa y los detalles de la misa en Palermo

Hay 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la Iglesia para la distribución de la comunión. También 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Entradas y salidas

Ingresos:

- Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe.

- Ortega y Gasset y Luis María Campos.

- Olleros y Luis María Campos.

- Teodoro García y Luis María Campos.

- Virrey Vértiz y José Hernández.

- Olleros y Valentín Alsina.

- Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

- Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Detalle importante: el ingreso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

León XIV llegó a la Argentina y recordó a Francisco en internet: “La Iglesia universal escuchó su voz durante doce años”

Egresos:

- Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.

- Maure hacia la avenida Luis María Campos.

- Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.

El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Permitido:

- Abrigo y capa de lluvia

- Alimentos con utensilios descartables

- Banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible

- Bastones y muletas

- Baterías portátiles

- Bolsas para residuos

- Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros

- Botellas y recipientes plásticos

- Gorras

- Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas

- Papel higiénico

- Paraguas plegables

- Pequeños binoculares

- Protector solar y repelente

- Termo y mate

- Toallas húmedas y pañuelos

Visita del papa León XIV: cómo será el operativo para la misa del lunes, accesos y cortes de transporte

Prohibido:

- Armas

- Astas rígidas

- Bebidas alcohólicas

- Bicicletas

- Carpas y sombrillas.

- Cascos de moto y bicicleta

- Computadoras

- Drones

- Elementos punzocortantes

- Envases de vidrio

- Láseres y punteros láser

- Mascotas

- Megáfonos y bocinas de aire

- Mochilas superiores a 15 litros

- Monopatines y rollers

- Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros

- Paraguas no plegables

- Pirotecnia,

- Valijas y bolsos grandes

- Velas

- Walkie-talkies

Colectivos y subtes

Colectivos: se reforzarán 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 de la Ciudad.

Subte: en el operativo del domingo y lunes estarán abiertas seis estaciones de combinación:

- Plaza Miserere (línea A).

- Pueyrredón (línea B).

- Jujuy (línea E).

- Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).

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