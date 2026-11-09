Papa León XVI en la Ciudad de Buenos Aires: cómo ver la Santa Misa este Lunes y poder seguirlo en la caravana por Libertador

El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, difundió las principales claves para seguir la misa que dará el Papa León XIV y estar presente en el Monumento a los Españoles hoy, lunes 9 de noviembre.
Cronograma
- 10.00: saludo de León XIV desde el papamóvil, que irá desde el túnel de la avenida del Libertador (Olleros) hasta el Monumento a los Españoles.
- 11.30: comienzo de la Santa Misa desde el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento.
- 13.00: final de la celebración y comienzo de la desconcentración.
Dónde seguir la Misa del Papa
La misa puede seguirse en el Monumento a los Españoles, en el cruce de la avenida del Libertador y Sarmiento. El público se colocará a lo largo de la avenida del Libertador, en un corredor de 2,3 km de extensión que llega hasta Olleros.
La infraestructura de sonido y pantallas hará posible seguir toda la ceremonia desde cualquier punto del corredor y también desde los espacios aledaños.
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Hay 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la Iglesia para la distribución de la comunión. También 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.
Entradas y salidas
Ingresos:
- Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe.
- Ortega y Gasset y Luis María Campos.
- Olleros y Luis María Campos.
- Teodoro García y Luis María Campos.
- Virrey Vértiz y José Hernández.
- Olleros y Valentín Alsina.
- Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.
- Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.
Detalle importante: el ingreso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.
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Egresos:
- Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.
- Maure hacia la avenida Luis María Campos.
- Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.
Qué se puede llevar y qué está prohibido
Permitido:
- Abrigo y capa de lluvia
- Alimentos con utensilios descartables
- Banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible
- Bastones y muletas
- Baterías portátiles
- Bolsas para residuos
- Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros
- Botellas y recipientes plásticos
- Gorras
- Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas
- Papel higiénico
- Paraguas plegables
- Pequeños binoculares
- Protector solar y repelente
- Termo y mate
- Toallas húmedas y pañuelos
Visita del papa León XIV: cómo será el operativo para la misa del lunes, accesos y cortes de transporte
Prohibido:
- Armas
- Astas rígidas
- Bebidas alcohólicas
- Bicicletas
- Carpas y sombrillas.
- Cascos de moto y bicicleta
- Computadoras
- Drones
- Elementos punzocortantes
- Envases de vidrio
- Láseres y punteros láser
- Mascotas
- Megáfonos y bocinas de aire
- Mochilas superiores a 15 litros
- Monopatines y rollers
- Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros
- Paraguas no plegables
- Pirotecnia,
- Valijas y bolsos grandes
- Velas
- Walkie-talkies
Colectivos y subtes
Colectivos: se reforzarán 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 de la Ciudad.
Subte: en el operativo del domingo y lunes estarán abiertas seis estaciones de combinación:
- Plaza Miserere (línea A).
- Pueyrredón (línea B).
- Jujuy (línea E).
- Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).