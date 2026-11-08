Encuesta: cómo valoran los argentinos al papa León XIV y cuál será el impacto de su visita al país

Hasta el miércoles 11 de noviembre la visita del papa León XIV a la Argentina será uno de los grandes acontecimientos para el país en este 2026. Después de 39 años de espera los argentinos tendrán la oportunidad de ver de cerca a un Sumo Pontífice, dentro de una gira que también incluyó su paso por Uruguay y que continuará hacia Perú. Por ese motivo la consultura Opinaia hizo una encuesta para conocer la valoración que se hace de su figura, qué implica su presencia, sobre qué temas debería centrarse en sus recorridas y qué consecuencias políticas tendrá para el gobierno libertario.

El prelado se destaca como el personaje internacional mejor valorado y su imagen favorable atraviesa las principales identidades políticas. Registró un 67% de imagen positiva y un diferencial de +51 puntos, que lo ubica ampliamente por encima del resto de los líderes medidos, entre los que aparecen el presidente brasileño Lula da Silva (29% y un diferencial de +5), el mandatario español Pedro Sánchez, el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump.

Esa imagen favorable supera el 60% entre los votantes de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Provincias Unidas en las últimas elecciones, pero desciende al 48% entre quienes votaron a la izquierda.

Encuesta OPINAIA

Entre las emociones que generará la presencia del Santo Padre en nuestro territorio la más elegida fue "la indiferencia" con un 29%, seguida de "alegría" (24%) y la "esperanza" (23%). Lejos quedaron "orgullo" (7%), rechazo (4%) y "preocupación" (2%).

Con la posibilidad de optar por más de una respuesta también se sondeó cuáles serían los temas que debería abordar el papa en esta visita.

La pobreza y la desigualdad aparecieron en el primer lugar con un 33% de las adhesiones. Segunda quedó familia, vida y valores (20%) y luego se ubicaron trabajo y empleo (18%), la fe y la religión (17%), la situación económica del país (16%), la convivencia social y diálogo político (12%), la inseguridad y la violencia (11%), la educación (9%), medio ambiente (2%) y ninguno en particular (9%).

Los temas que debería abordar el Santo Padre.

Sobre la imagen que se tiene del papa de origen estadounidense que fue elegido el 8 de mayo de 2025, entre "muy positiva" y "algo positiva" llegó al 66%. Luego entre la "muy negativa" o "algo negativa" alcanzó el 22%.

Es mejor su imagen entre los encuestados que son mayores de 61 años y en el sector económico más alto, el ABC 1/ABC, y también en el sector más bajo de la población D1/D2/E.

Encuesta OPINAIA

Cuando se relevó qué impacto político podría causar la presencia del Sumo Pontífice para el gobierno de Javier Milei, un 22% opinó que podría favorecer al Presidente (especialmente entre los votantes del oficialismo), un 50% sostuvo que no tendría ningún efecto y 14% que podría empeorar la imagen del primer mandatario.