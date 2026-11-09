El G6 recibió al papa León XIV con el pedido de armar una mesa de acuerdo nacional

La llegada del papa León XIV a la Argentina llevó a la cúpula del empresariado nacional a fijar posición sobre la necesidad de buscar acuerdos políticos y orientar el crecimiento económico hacia la inclusión social. A través de un comunicado conjunto del Grupo de los Seis (G6) —integrado por la UIA, la CAC, Camarco, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural y Adeba— y de un pronunciamiento previo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las entidades coincidieron en impulsar una agenda productiva apoyada en el trabajo y el diálogo frente a la crisis.

En su declaración, las seis cámaras empresarias encabezaron el recibimiento: “Las entidades que integramos el G6 damos la más cálida bienvenida a Su Santidad León XIV. Compartimos la alegría de los millones de argentinos que encuentran en la fe una fuente de esperanza y de sentido”.

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Las entidades plantearon que el viaje va más allá del plano religioso e interpela a toda la dirigencia: “Su visita es, en primer lugar, un acontecimiento pastoral. Pero puede ser también una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no: la de preguntarnos qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”. En esa línea, señalaron que “muchos de esos valores tienen raíz cristiana y forman parte de nuestra historia común: la dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común”.

El avance tecnológico, el empleo formal y el rol de las empresas

Al referirse a los cambios en la matriz productiva, el G6 cruzó el mensaje papal con el escenario económico: “La inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una economía cada vez más integrada abren oportunidades extraordinarias y también nuevas preguntas. El Santo Padre ha dedicado a estos temas su primera encíclica. Nos ha pedido que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso y que lo asumamos como una responsabilidad compartida. Coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”.

Las cámaras también definieron el papel del sector privado frente al deterioro social: “La empresa, además de ser una organización que produce bienes y servicios, es principalmente una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias. No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”.

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A partir de ese diagnóstico, detallaron sus compromisos dentro del esquema productivo: “Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida”. Y sumaron: “Tenemos una responsabilidad especial con quienes hoy tienen menos oportunidades y con los jóvenes. Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen”.

La convocatoria a una mesa amplia y el reclamo de diálogo

Para llevar esas premisas a la práctica, el G6 marcó el límite de las salidas individuales: “Ningún sector construye por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino. La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. Dialogar, comprendiendo que, lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas”.

Esa postura cerró con una propuesta política concreta para después de la gira papal: “Por eso, cuando concluya la visita, el G6 propondrá convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno. Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer. Esperamos que la visita de Su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros”.

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En el mismo sentido, la CAC se había expresado antes para remarcar que la llegada del pontífice “representa un acontecimiento de enorme significatividad, no solo para la grey católica, sino también para tantísimos hombres y mujeres que sin profesar esa fe encuentran en él una guía para transitar un momento histórico harto complejo, signado por enfrentamientos de diversa índole y cambios tecnológicos acelerados”.

La amistad cívica frente al conflicto y los riesgos de la técnica

La entidad comercial advirtió sobre el clima político al señalar que “vivimos un tiempo en el que, lamentablemente, el conflicto ha ganado protagonismo” y donde “las posiciones antagónicas y aparentemente irreconciliables ganan espacio al interior de las naciones”. Por eso, sostuvo que la visita “constituye una excepcional invitación para que los argentinos salgamos al encuentro del otro, sin que eso implique renunciar a las propias convicciones, pero sí asumir una actitud de escucha sincera en pos de la amistad cívica, en el convencimiento de que ‘el acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas; por el contrario, de la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo’ (cf. Rerum Novarum); y de que ‘el todo es más que las partes, y también es más que la mera suma de ellas’ (cf. Evangelii Gaudium)”.

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Además, la cámara mercantil coincidió en las advertencias sobre el avance tecnológico al plantear que “el hombre no puede equipararse a la máquina, y que aquel no puede quedar sometido a los dictados de la técnica”, citando que “‘en la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos’ (cf. Magnifica Humanitas)”.

En el cierre de ambos textos, mientras la CAC llamó a “renovar la esperanza en un porvenir de encuentro y prosperidad compartida”, el documento del G6 resumió la expectativa del establishment argentino frente a la visita del pontífice: “Recibimos al papa León XIV con esperanza. No una esperanza que espera, sino una que se pone a trabajar. Santo Padre: bienvenido a la Argentina. Que su presencia sea un mensaje de fe y también una invitación a escucharnos más, a superar divisiones y a construir juntos un futuro mejor para todos los argentinos”.