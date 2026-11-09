Los contrapuntos económicos de León XIV con Milei: salarios, empleo y recursos naturales

El papa León XIV enfrentó su primer discurso en la Argentina sin esquivar los problemas centrales que vive el país: el desempleo, la caída del poder adquisitivo de las personas y otros indicadores sociales que revelan la crisis. Hizo uso de todo su peso como jefe de Estado del Vaticano, pero especialmente del poder de ser el líder espiritual de la Iglesia en una tierra de fuerte creencia católica. Contraatacó, sin haber tenido de antemano el discurso del presidente Javier Milei, la agenda libertaria -que se basa en el esfuerzo de la generación presente, con ajuste fiscal y enfriamiento del consumo para domar la inflación- y llamó a utilizar los recursos naturales en beneficio de las comunidades, en un momento en que se cuestionan los alcances de la primarización de las exportaciones.

El escenario elegido fue el Palacio Libertad, donde ambos mandatarios protagonizaron un contrapunto doctrinario y económico directo. Apenas unos minutos antes de que hablara el sumo pontífice, Milei había buscado respaldar su programa de gobierno desde una mirada teológica e histórica, apelando a la Escuela de Salamanca, a los diez mandamientos -“'no matarás', que protege la vida; y 'no robarás', que protege la propiedad”- y a una lectura propia de la doctrina social cristiana.

De 1987 a 2026: la economía argentina ante la visita de un papa

“Quienes ejercemos responsabilidades de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común”, concedió el Presidente, pero enseguida llevó esa premisa al terreno del ajuste macroeconómico: “Por este motivo, nosotros aplicamos una comprensión económica de ese bien común, a la que llamamos 'equilibrio general intertemporal'. Esto significa, a la hora de tomar decisiones, no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro”.

Para el discurso de la Casa Rosada, el sacrificio actual funciona como un puente hacia adelante, bajo la idea de asegurar la libertad “sin ponerle arbitrariedades a unos en detrimento de otros y sin castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy”. Sin embargo, cuando León XIV tomó el micrófono en la tierra natal de Jorge Bergoglio -a quien ambos recordaron con énfasis-, corrió el eje del largo plazo y bajó la discusión a la urgencia del bolsillo y la mesa familiar.

El trabajo, los jubilados y los salarios que no alcanzan

Lejos de las metas de equilibrio fiscal, el pontífice apuntó al día a día de los hogares. “El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse también en las condiciones concretas de la vida cotidiana”, advirtió León XIV frente a todo el Gabinete nacional y representantes del arco político. Enseguida describió el deterioro social argentino, donde hoy ni siquiera contar con un empleo alcanza en muchos casos para superar la línea de pobreza.

“Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo. Esta tierra conoce bien el valor del esfuerzo de quienes se ganan la vida en el campo y en las ciudades, en los talleres, en las escuelas y en los hospitales; de quienes emprenden y de quienes cada día sostienen sus hogares. El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria”, destacó el jefe de la Iglesia católica antes de dejar una de las frases más fuertes del encuentro.

Las diferencias irreconciliables entre la economía del Papa y la de Javier Milei

De manera directa, el Papa enumeró a los sectores más golpeados por la recesión y la pérdida de ingresos: “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad. Y quienes aun trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”. Como cierre de ese tramo, sumó una definición que chocó de frente con la idea del mercado autorregulado: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Iniciativa privada con inclusión y el debate por las universidades

El mensaje papal no desconoció el papel del sector privado ni la generación de riqueza, pero reclamó que ese proceso sea inclusivo. En un tramo dirigido a la dirigencia política y a los hombres de negocios, León XIV sostuvo que “corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance, también, a quienes encuentran mayores dificultades”.

Mientras Milei había elegido la parábola bíblica de los dos cimientos para defender su plan comparando su rumbo con “la casa levantada "sobre la roca” frente al error de construir rápido “sobre la arena”-, el pontífice recordó que la autoridad “alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio” y que quien gobierna “tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”.

La leve recuperación de la industria en septiembre no alcanzó para revertir su caída en lo que va del año

Otra de las diferencias de la jornada pasó por el financiamiento y el rol del sistema educativo y científico, dos áreas alcanzadas por el recorte presupuestario oficial. León XIV ató el futuro productivo del país al sostén de las aulas y de los centros de investigación públicos y privados, al tiempo que dejó una advertencia por la salida de jóvenes al exterior.

“Argentina posee muchos recursos humanos. Hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes. De las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida. Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, afirmó el papa.

Educación pública, recursos naturales y el rol de las comunidades

Para frenar esa pérdida de talento, el planteo del Vaticano fue en sentido inverso al ajuste del gasto público: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. Además, rescató la tradición de movilidad social del país al señalar que “a lo largo de su historia, esta Nación ha procurado extender la instrucción a sectores cada vez más amplios de la sociedad”. “Gracias a ese esfuerzo, generaciones de argentinos han podido cultivar sus capacidades y contribuir al desarrollo del país desde los más diversos oficios y profesiones”, sostuvo.

También pidió reparos éticos frente al avance tecnológico: señaló que la producción, la medicina, la educación y la ciencia ya utilizan herramientas como la inteligencia artificial, pero remarcó que “el desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

Inflación en CABA: los productos y servicios que superaron ampliamente el IPC y llegaron hasta casi triplicar la suba

En un escenario donde el Gobierno apuesta todo a las inversiones en minería, petróleo, gas y agroindustria para sumar dólares, León XIV retomó la agenda ambiental de Francisco para advertir cómo se reparte esa renta. “Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo”, reconoció el pontífice.

Sin embargo, fijó una condición para que los proyectos extractivos no queden aislados de las provincias donde operan: “Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo de sus territorios”.

La doctrina social de la Iglesia frente al programa libertario

En el cierre, León XIV dejó una definición política que marcó distancia de la lógica puramente financiera o individualista: “Hay bienes que una sociedad necesita y que ninguna política pública puede producir por sí sola. La confianza, el perdón, la disposición a servir y la conciencia de que la propia vida tiene un sentido que supere el éxito o la utilidad se cultivan en la conciencia personal y en la vida de las familias y las comunidades”. En su primer día en el país, el jefe del Vaticano dejó a la vista que la doctrina social de la Iglesia sigue marcando un fuerte contraste con el programa libertario.