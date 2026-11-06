La leve recuperación de la industria en septiembre no alcanzó para revertir su caída en lo que va del año

La actividad industrial mostró su segunda recuperación mensual consecutiva en septiembre, pero no alcanzó para revertir tanto la caída interanual como en el acumulado de los primeros nueve meses, respecto al mismo período de 2025.

Según los datos informados por el INDEC, el Índice de producción industrial manufacturero creció 0,7% mensual, mientras que cayó 1,8% contra septiembre del año pasado y 2,6% en el acumulado del año.

En la comparación interanual, 10 de las 16 divisiones registraron bajas, donde se destacaron maquinaria y equipo (-26,8%) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%), prendas de vestir, cuero y calzado cayeron (-5,3%) y automotores (-3,5%). Los que más crecieron fueron madera, papel e impresión (+6,4%), minerales no metálicos (+5,1%) y productos químicos (+3,9%).

La UIA reclamó un RIGI para la industria con el objetivo de aumentar la competitividad



La consultora I+D destacó que el tercer trimestre cerró con una caída de 3,2% frente al segundo (serie desestacionalizada). “La industria todavía no parece encontrar un piso sobre el que recuperarse, y está en su nivel más bajo desde 2019 (sin contar la pandemia)”.

Desde el CEPEC sostuvieron que a pesar de la mejora manual, el principal problema sigue estando en los sectores vinculados al mercado interno, la inversión y la producción nacional de bienes: “El propio informe señala menor demanda de maquinaria agrícola, electrodomésticos, celulares y televisores de fabricación local. En indumentaria, además, advierte sobre una mayor competencia de productos importados. En el sector automotor, las ventas a concesionarios de unidades nacionales cayeron 28,3% interanual, mientras que las exportaciones crecieron 6,8%”.

IPI Manufacturero

Y añadieron: “La mejora mensual convive con un nivel de producción inferior al de un año atrás y con fuertes retrocesos en ramas industriales relevantes. El desafío para la política económica es que la estabilización macroeconómica se traduzca también en recuperación de la demanda, inversión y actividad industrial. Por ahora, los datos muestran que esa recuperación sigue siendo desigual y limitada”.

Para I+D, este nivel de actividad implica seguir perdiendo unas 250 empresas industriales por mes y al menos 3.000 empleos directos mensuales junto con otros 2.100 empleos indirectos. “Se destruyen 170 empleos asociados a la industria por día (7 empleos por hora). Esto es gente que pasa de un empleo formal a las aplicaciones y la informalidad”.

Medidas de alivio que no alcanzan

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas de alivio financiero para las pymes, que incluyen la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027.

Desde la Consultora LCG consideraron que esas medidas “van en la dirección correcta. Sin embargo, difícilmente resulten suficientes para revertir la dinámica de debilidad que atraviesa la actividad industrial. Tanto una demanda interna deprimida, como la mayor competencia de las importaciones y la inflación en dólares continuarán actuando como lastres".