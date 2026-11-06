La industria y la construcción crecieron en septiembre, según el INDEC

En septiembre, tanto la industria como la construcción mostraron avances mensuales, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo un crecimiento 0,7% con respecto a agosto y una caída de 1,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-septiembre de 2026 presenta una disminución de 2,6% respecto a igual período de 2025.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que las categorías que presentaron los mayores crecimientos intermensuales fueron “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (7,4%), “Madera, papel, edición e impresión” (5,2%) y “Muebles y otras industrias manufactureras” (1,9%).

IPI Manufacturero

En la comparación interanual, 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo” (26,8%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (22,0%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (5,3%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (3,5%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (4,9%), “Productos de metal” (4,0%), “Industrias metálicas básicas” (1,1%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (0,8%), “Alimentos y bebidas” (0,1%) y “Productos de tabaco” (6,5%).

Por otra parte, aumentaron “Sustancias y productos químicos” (3,9%), “Madera, papel, edición e impresión” (6,4%), “Productos minerales no metálicos” (5,1%), “Otro equipo de transporte” (11,0%), “Productos de caucho y plástico” (1,7%) y “Productos textiles” (2,0%).

ISAC

Construcción

Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) marcó subas de 7,8% mensual y 1,3% interanual. En el acumulado del año, el índice de la serie original presentó un aumento de 1,3% con respecto a los primeros nueve meses de 2025.

Con esta variación, el ISAC alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada. Los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado aumentaron 1,7% interanual en agosto

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 22,4% en “Pinturas para construcción” (22,4%), “Hormigón elaborado” (12,8%), “Resto de los insumos” (12,2%), 5,2% en “Hierro redondo y aceros para la construcción” (5,2%), “Cemento pórtland” (4,6%), “Placas de yeso (1,2) y “Asfalto” (0,5%).

Las bajas se dieron en de 15,0% en “Mosaicos graníticos y calcáreos” (-15,0%), “Artículos sanitarios de cerámica” (-8,2%), “Yeso” (-7,7%), “Pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%), “Ladrillos huecos” (-0,7%) y “Cales” (-0,2), en cales.

Respecto a estos indicadores difundidos por el INDEC, desde CEPEC comentaron: En cuanto a la industria, "el principal problema sigue estando en los sectores vinculados al mercado interno, la inversión y la producción nacional de bienes. La mejora mensual convive con un nivel de producción inferior al de un año atrás y con fuertes retrocesos en ramas industriales relevantes. El desafío para la política económica es que la estabilización macroeconómica se traduzca también en recuperación de la demanda, inversión y actividad industrial. Por ahora, los datos muestran que esa recuperación sigue siendo desigual y limitada".

En cuanto a la construcción, "el informe deja en evidencia la importancia de la obra pública: el 23,5% de las empresas dedicadas principalmente a ese segmento espera una reducción de actividad, frente al 15% de las firmas enfocadas en obras privadas. Esto refleja que la inversión privada por sí sola todavía no garantiza una recuperación generalizada".

"El desafío es transformar este rebote en una recuperación sostenida. Para eso serán claves el crédito, la demanda interna y la inversión, tanto privada como pública".

LM