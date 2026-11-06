La inflación de alimentos cayó por primera vez en ocho semanas y el CyberMonday podría explicar la baja

En la primera semana de noviembre de 2026, los precios de los alimentos y bebidas registraron una caída del 0,2%, interrumpiendo una racha de ocho semanas consecutivas de aumentos. Según el último informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG), la baja se produjo en medio de las promociones del CyberMonday, mientras que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 2%, con una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

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El relevamiento se realiza mediante web scraping todos los miércoles y comprende 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados. Para calcular las variaciones, la consultora utiliza ponderadores correspondientes a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con LCG, la caída semanal del 0,2% rompió con ocho semanas consecutivas de incrementos, período en el que los alimentos llegaron a registrar subas semanales del 3%, como ocurrió a comienzos de septiembre. Sin embargo, la consultora advirtió que el retroceso de los precios podría estar vinculado con las ofertas del CyberMonday, debido a que el relevamiento se realiza sobre precios publicados en internet.

Índice LCG alimentos y bebidas | Crédito: LCG

Por otra parte, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas descendió del 2,7% al 2%, acumulando una desaceleración de 2,4 puntos porcentuales respecto del 4,4% registrado a mediados de octubre. En paralelo, la variación acumulada entre las puntas de las últimas cuatro semanas se redujo al 0,8%, frente al 1,6% de la medición anterior.

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Las bebidas y los panificados impulsaron la baja, pero los aceites aumentaron 4,6%

Durante la primera semana de noviembre, cinco de los diez rubros relevados registraron aumentos de precios. La mayor suba correspondió a aceites, con un 4,6%, seguido por productos lácteos y huevos (0,7%), carnes (0,5%), comidas listas para llevar (0,3%) y condimentos y otros productos alimenticios (0,1%).

En contraste, bebidas e infusiones para consumir en el hogar encabezaron las bajas, con una caída del 1,7%, seguidas por frutas (-1,4%), verduras (-1,1%), productos de panificación, cereales y pastas (-0,8%) y azúcar, miel, dulces y cacao (-0,6%).

Variación e incidencia de Alimentos y Bebidas en la primera semana de noviembre | Crédito: LCG

Según explicó LCG, las bajas en bebidas, panificados y verduras fueron determinantes para la reducción semanal de los precios, mientras que los aumentos de carnes y lácteos compensaron parcialmente ese retroceso. En términos de incidencia, las bebidas restaron 0,24 puntos porcentuales al índice, los panificados 0,12 puntos y las verduras 0,09 puntos. Por su parte, las carnes aportaron 0,14 puntos porcentuales y los lácteos 0,09 puntos.

Al analizar el comportamiento de las últimas cuatro semanas, las carnes explicaron aproximadamente una cuarta parte de la inflación promedio del 2%, con una incidencia de 0,53 puntos porcentuales. Aunque su incremento promedio fue del 1,7%, su peso dentro de la canasta las convirtió en el rubro de mayor incidencia. Por su parte, condimentos y otros productos alimenticios registraron la mayor suba promedio del período, con un 5,9%, seguidos por bebidas (2,5%), verduras (2,4%) y panificados (2,3%).

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EcoGo estimó una inflación del 2,1% en octubre, impulsada por los precios regulados y estacionales

La consultora EcoGo estimó que la inflación general de octubre de 2026 alcanzó el 2,1% mensual, según su último Relevamiento de Precios Minoristas (RPM), publicado el 2 de noviembre. En el caso de alimentos y bebidas, el incremento promedio fue del 2,5%, ubicándose por encima del índice general y reflejando una mayor presión sobre los precios de los productos de consumo cotidiano.

Variación mensual por categorias | Crédito: EcoGo

De acuerdo con el informe, la primera semana de octubre concentró un aumento del 1,21%, período en el que impactaron los ajustes mensuales de vivienda, salud y educación. Esta dinámica contribuyó a impulsar el resultado del mes, aunque la consultora señaló que existió una diferencia entre la evolución de fondo de los precios y los factores coyunturales que incidieron sobre la inflación.

En ese sentido, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, destacó que la inflación núcleo se mantuvo en torno al 1,7%, mientras que los precios regulados aumentaron un 3,1% y los estacionales registraron una suba del 3,7%. De esta manera, la aceleración del índice general estuvo explicada principalmente por estos dos últimos componentes, que avanzaron por encima de la inflación núcleo durante octubre.

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Qué inflación proyectan las consultoras del REM del Banco Central para los próximos meses

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), correspondiente a octubre de 2026, proyectó una inflación del 1,8% para octubre, del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre.

Las estimaciones de las diez consultoras y entidades con mejores pronósticos ubicaron los incrementos en 1,8%, 1,8% y 1,9%, respectivamente. Además, la mediana de las proyecciones para el cierre de 2026 alcanzó el 30,4% interanual, con una corrección al alza de 0,36 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

Expectativas de inflación a nivel general | Crédito: REM del BCRA

De cara a 2027, los analistas esperan que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2% durante los primeros cuatro meses del año, con estimaciones del 1,7% en enero, 1,6% en febrero y 1,7% tanto en marzo como en abril.

Por último, el REM proyectó una inflación interanual del 21,8% para octubre de 2027, mientras que el promedio de los diez mejores pronosticadores se ubicó en el 23,2%, reflejando expectativas de continuidad del proceso de desaceleración de los precios.

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