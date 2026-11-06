Inflación en CABA: los productos y servicios que superaron ampliamente el IPC y llegaron hasta casi triplicar la suba

Mientras la inflación acumulada en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 26,1% durante los primeros diez meses de 2026, algunos productos y servicios registraron aumentos que duplicaron y hasta triplicaron ese porcentaje. Las verduras, tubérculos y legumbres encabezaron las subas con un 89,1%, pero también se destacaron fuertes incrementos en el transporte ferroviario, la electricidad y otros gastos cotidianos de los hogares.

La inflación en CABA volvió a acelerarse en octubre: fue del 1,9% y las verduras aumentaron casi 13%

Los datos surgen del último informe del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), correspondiente a octubre, que registró una inflación mensual del 1,9% y una variación interanual del 32,5%. Sin embargo, el detalle de los distintos rubros muestra una marcada diferencia entre el comportamiento del índice general y la evolución de determinados bienes y servicios.

IPCBA de octubre 2026 | Crédito: IDECBA

En particular, los aumentos más pronunciados se concentraron en algunos alimentos frescos, servicios de transporte y gastos vinculados con la vivienda. Mientras los bienes acumularon una suba del 21,2% entre enero y octubre, los servicios avanzaron un 28,9%, por encima del promedio general.

Las verduras aumentaron casi un 90% y triplicaron la inflación general

El incremento más elevado entre las principales aperturas del relevamiento correspondió a verduras, tubérculos y legumbres, cuyos precios acumularon un aumento del 89,1% en los primeros diez meses del año. La variación fue 63 puntos porcentuales superior a la inflación general y representó aproximadamente 3,4 veces el avance del índice porteño.

IPCBA variación mensual del rubro Alimentos y bebidas | Crédito: IDECBA

Solamente durante octubre, este grupo de alimentos registró una suba del 12,9%, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del incremento mensual de alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue del 2,2%. De acuerdo con el informe oficial, el aumento de las verduras también contribuyó a que los productos estacionales avanzaran un 3,3% durante el mes.

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La diferencia dentro de la propia canasta alimentaria fue significativa. Mientras las verduras acumularon una suba cercana al 90%, las frutas aumentaron apenas un 0,8% entre enero y octubre, con una caída del 3,2% durante el último mes. Por su parte, los pescados y mariscos registraron un incremento acumulado del 30,4%, también superior al índice general.

Trenes, electricidad y gas: los servicios que más se encarecieron

Por fuera de los alimentos, el transporte ferroviario acumuló un aumento del 52,2% durante los primeros diez meses de 2026, exactamente el doble de la inflación general de la Ciudad de Buenos Aires. En octubre, los precios de este servicio registraron un incremento adicional del 3,3%, mientras que el transporte de pasajeros por carretera acumuló una suba del 38% desde comienzos del año.

Variación mensual de Transporte | Crédito: IDECBA

Los servicios vinculados con la energía también mostraron incrementos importantes. La electricidad aumentó un 44,9% entre enero y octubre, mientras que el gas acumuló un 35,9%. En conjunto, la categoría electricidad, gas y otros combustibles registró un avance del 41,3%, superando en 15,2 puntos porcentuales al índice general.

A estos aumentos se sumaron otros gastos asociados con la vivienda. El suministro de agua acumuló una suba del 38,6%, mientras que los gastos comunes por la vivienda avanzaron un 36%. En consecuencia, la división que reúne vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento acumulado del 31,6%, por encima del promedio porteño.

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Los otros gastos cotidianos que superaron ampliamente la inflación

El relevamiento también identificó aumentos importantes en otros bienes y servicios utilizados por los hogares. Los productos y servicios para la conservación del hogar acumularon una suba del 38,6%, mientras que los servicios de recreación aumentaron un 38% durante el mismo período. Ambos rubros superaron ampliamente el incremento general del 26,1%.

En el área de salud, los servicios para pacientes externos registraron un aumento acumulado del 33%, frente al 27,6% de la división general de salud. En tanto, los servicios de transporte de pasajeros acumularon un incremento del 33,4%, impulsados principalmente por las subas del transporte ferroviario y por carretera.

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De esta manera, el informe del IPCBA dejó en evidencia que la desaceleración de la inflación no se reflejó de manera uniforme en todos los precios. Aunque el índice general acumuló un 26,1% en los primeros diez meses de 2026, las verduras aumentaron más de tres veces ese porcentaje y servicios como los trenes, la electricidad y el agua registraron subas considerablemente superiores, marcando fuertes diferencias dentro de la canasta de consumo.

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