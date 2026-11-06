La inflación en CABA volvió a acelerarse en octubre: fue del 1,9% y las verduras aumentaron casi 13%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre de 2026, una décima por encima del 1,8% registrado en septiembre, según el informe publicado este viernes 6 de noviembre por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato confirma una leve aceleración mensual de los precios, impulsada principalmente por los aumentos en vivienda, alimentos y salud.

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Con este resultado, la inflación porteña acumuló un 26,1% en los primeros diez meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,5%. Este último indicador mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de septiembre, lo que refleja que los precios siguen aumentando, aunque a un ritmo menor que el registrado un año atrás.

El relevamiento llega además en un contexto de revisión de las expectativas inflacionarias. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central, las consultoras y entidades financieras elevaron su pronóstico de inflación nacional para octubre al 1,8%, mientras que la estimación para todo 2026 alcanzó el 30,4%.

El dato porteño se ubicó una décima por encima de esa previsión nacional, aunque ambos indicadores no son directamente equivalentes: corresponden a coberturas geográficas y canastas de consumo diferentes.

Alimentos, vivienda y salud: qué impulsó la inflación de octubre

El informe oficial identifica cuatro divisiones que explicaron en conjunto el 63% de la inflación mensual: vivienda y servicios públicos, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, y restaurantes y hoteles.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2%, con una incidencia de 0,45 puntos porcentuales sobre el índice general. Fue el rubro que más contribuyó al incremento de los precios durante octubre.

Dentro de este grupo sobresalieron las actualizaciones de expensas, alquileres y tarifas de servicios públicos. El gas registró una suba del 5,4%, mientras que los gastos comunes de la vivienda aumentaron 2,8% y el suministro de agua, 2,2%.

En términos interanuales, el rubro vivienda acumuló un incremento del 37,8%, por encima de la inflación general del 32,5%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,2%, con un aporte de 0,38 puntos porcentuales al índice mensual. Dentro de este capítulo se registraron diferencias importantes entre productos.

Las verduras, tubérculos y legumbres encabezaron los aumentos, con un salto del 12,9% en apenas un mes. En menor medida, subieron el pan y los cereales, 1,8%, y las carnes y sus derivados, 0,8%.

En sentido contrario, las frutas registraron una baja del 3,2%, lo que contribuyó a moderar parcialmente el incremento de la canasta alimentaria.

El rubro Salud también aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. En tanto, Restaurantes y hoteles registró un incremento del 1,6%, impulsado por los precios de las comidas preparadas fuera del hogar.

Verduras, gas y servicios culturales: los aumentos que más se destacaron

Aunque la inflación general se mantuvo por debajo del 2%, algunos productos y servicios tuvieron incrementos considerablemente superiores durante octubre.

Las verduras fueron uno de los casos más notorios, con una suba mensual del 12,9%. En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, este grupo registra un aumento del 89,1%, muy por encima del promedio de alimentos y del índice general.

El gas, por su parte, aumentó 5,4% en octubre y acumuló una variación interanual del 49,1%.

También sobresalieron los servicios culturales, con un incremento mensual del 7,5%; los servicios financieros, que subieron 3,7%; y los servicios para pacientes externos, con un alza del 3,4%.

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En contraste, algunos rubros registraron bajas. Los pasajes aéreos retrocedieron 8,6%, los muebles, accesorios y alfombras cayeron 2%, y los productos de recreación disminuyeron 0,5%.

Estas diferencias muestran que, detrás de una inflación general relativamente moderada, persisten aumentos significativos en determinados componentes de la canasta de consumo.

Bienes y servicios aumentaron lo mismo, pero persiste una brecha anual

Otro dato del informe es que tanto los bienes como los servicios registraron una inflación mensual del 1,9%.

Sin embargo, las diferencias aparecen cuando se analiza su evolución durante el año.

Entre enero y octubre, los bienes acumularon un aumento del 21,2%, mientras que los servicios avanzaron 28,9%. La distancia también se mantiene en la comparación interanual: los bienes aumentaron 27,1% y los servicios, 35,7%.

En ambos casos, las variaciones interanuales mostraron una desaceleración respecto de septiembre.

Según el organismo estadístico porteño, los aumentos de los bienes estuvieron asociados principalmente con alimentos, combustibles y artículos de cuidado personal. En los servicios, en cambio, tuvieron mayor incidencia las expensas, los restaurantes, las prepagas, los alquileres y el gas.

La diferencia acumulada refleja que los gastos vinculados con los servicios continúan ejerciendo una presión importante sobre el presupuesto de los hogares, aun cuando durante octubre ambas agrupaciones aumentaron al mismo ritmo.

Inflación núcleo: qué pasó con los precios que marcan la tendencia

El informe también permite observar la evolución de los precios al excluir los componentes estacionales y regulados.

La agrupación denominada Resto IPCBA, utilizada como aproximación a la inflación núcleo, aumentó 1,8% en octubre y registró una variación interanual del 31,2%, con una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

Por su parte, los precios regulados avanzaron 1,8% durante el mes, impulsados principalmente por las cuotas de medicina prepaga, las tarifas de gas y los combustibles. En términos interanuales, esta categoría acumuló un incremento del 41,4%.

Los productos y servicios estacionales mostraron un comportamiento diferente: subieron 3,3% en octubre, principalmente por los aumentos en verduras, alojamiento turístico y prendas de vestir.

Este último grupo fue el que más aumentó durante el mes, aunque su variación interanual, del 20,4%, permanece por debajo del índice general.

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