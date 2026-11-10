Aplaudidores del Papa

Cuando ayer escuchaba los repetidos y ruidosos aplausos al Papa León XIV en el auditorio de la UCA, me preguntaba cómo se podía aplaudir con el mismo fervor a Javier Milei. Me lo preguntaba porque entre las más de mil personas presentes en la universidad, había empresarios y funcionarios que aplaudieron la reivindicación papal de la Doctrina Social de la Iglesia con la misma emoción con la que suelen aplaudir las reivindicaciones de la Escuela Austríaca a la que nos tiene acostumbrados el Presidente.

Es cierto que en el encuentro hubo invitados del mundo social y sindical que se sentían especialmente reflejados por el mensaje papal, pero también había funcionarios como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que aplaudieron emocionados las palabras del Sumo Pontífice.

El papa León XIV saluda junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuervas | Crédito: AFP

Lo curioso es que se trató del discurso explícitamente más ideológico que hasta ahora hizo en la Argentina, porque se dedicó en detalle a recordar los preceptos de la doctrina asumida por el Vaticano como el modelo de organización económica y social que aspira para el mundo. Que está en las antípodas del modelo que promueve el Gobierno argentino.

¿Cómo se puede aplaudir con el mismo énfasis a quien dice que es el topo que viene a destruir al Estado desde adentro, que a quien promueve la intervención activa del Estado para subsanar las deficiencias del mercado y la redistribución de los recursos con mirada social?

Para León, “es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”.

El Papa León XIV reclamó el uso justo y equitativo de la propiedad privada y alertó que "privar a una persona de un trabajo es herir su dignidad"



El Papa mencionó nueve veces al Papa Francisco y en tres oportunidades su encíclica Fratelli Tutti. Lo hizo para citar frases de Bergoglio, iguales o similares a las que llevaron a Milei a tratarlo de “comunista”, “zurdo”, “asesino” e “imbécil”, entre otros insultos. Fueron esos los pasajes más aplaudidos del discurso papal, incluso por los funcionarios presentes.

De la misma forma, el auditorio aplaudió de pie cuando volvió a repetir que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Avanzó más: “Esta afirmación puede parecer teórica pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi predecesor León XIII quien, con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral, planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia.”

En los aplaudidos discursos de Milei nada de eso existe. Lo que existe es una coherente explicación de cómo, según él, el Estado debe desaparecer para dejar librado a que cada persona se desarrolle como pueda. Porque será el mercado quien ordene las cosas, en el marco de una doctrina darwiniana en la que ganarán los más eficientes y perderán los que no tengan las capacidades para adaptarse.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

León, en cambio, resaltó la solidaridad, el humanismo y la fraternidad. Y criticó expresamente el “individualismo estéril” y el “utilitarismo corporativista”: “En una estructura económica globalizada que tiende a la ‘cultura del descarte’, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad.”

Lo dijo después de escuchar a uno de los testimonios que antecedieron a sus palabras. Fue el de la cartonera Verónica San Martín, una madre de 45 años y cuatro hijos que contó cómo el mercado laboral la fue dejando en el camino y terminó revolviendo la basura para sobrevivir.

León XIV llamó a “sanar las divisiones” y “abrazar la diversidad” de la Iglesia argentina



El “capitalismo con rostro humano” de la Iglesia Católica es la contracara de un anarcocapitalismo que, en un reportaje con Jorge Fontevecchia, Milei llegó a ejemplificar como un sistema de creencias por el cual el Estado no debía interponerse ni siquiera ante una persona que deseara vender sus órganos. Son diferencias ideológicas tan extremas que no comprendo a quienes pueden aplaudir por igual a una concepción como la contraria.

Sin embargo, las diferencias ideológicas no alcanzan para explicar la dramática distancia que separa al Papa León del presidente argentino. Porque se supone que todas las ideologías tienen por objetivo alcanzar el mayor bienestar posible dentro de una comunidad, más allá de lo equivocado o acertado que puedan estar o de las controversias que esas ideas despierten.

La gran diferencia entre ambos es la que se revela al escuchar la voz de un líder que no grita, no insulta, no se enfurece al hablar, que escucha con empatía historias mínimas de los perdedores del sistema. Por eso me resulta sencillo entender y compartir la emoción de un auditorio conmovido por las palabras y la actitud de León. Por eso no entiendo a los que pueden aplaudir después de escuchar la violencia presidencial que derrama este poder político.