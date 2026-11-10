El Papa León XIV reclamó el uso justo y equitativo de la propiedad privada y alertó que "privar a una persona de un trabajo es herir su dignidad"

El papa León XIV participó de un encuentro con empresarios, sindicalistas, representantes de movimientos populares y referentes académicos en la Universidad Católica Argentina (UCA). En línea con el legado de Francisco, recuperó la consigna de las tres "T", Tierra, Techo y Trabajo, como una expresión de la justicia social y puso en el centro de su discurso la dignidad de los trabajadores. Además, cuestionó los modelos económicos que priorizan la rentabilidad por encima de las personas y reclamó que la propiedad privada cumpla una función social.

La actividad se realizó en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, en Puerto Madero, después de la multitudinaria misa que había encabezado frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. A la convocatoria asistieron unos 600 representantes del mundo empresario, sindical y social. Estuvieron los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. Por el sector empresario participaron Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Alejandro Lastra, de la Asociación Empresaria Argentina, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. También hubo representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace y de organizaciones de la economía popular.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, le dio la bienvenida, mientras que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Dante Braida, destacó la preocupación de la Iglesia por la precariedad y el desempleo. En su discurso, el Pontífice reflexionó sobre el sentido del trabajo y su relación con la creación. Retomó las palabras de san Juan Pablo II para señalar que, mediante su actividad laboral, las personas participan de la obra del Creador y contribuyen al desarrollo de los recursos y valores de lo creado.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

"El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos", afirmó. Sin embargo, advirtió que las transformaciones económicas y tecnológicas plantean desafíos vinculados con la crisis ecológica, el uso irresponsable de los recursos y la concentración del poder. "Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral", sostuvo.

León XIV llamó a “sanar las divisiones” y “abrazar la diversidad” de la Iglesia argentina

Uno de los principales ejes fue la relación entre economía y dignidad humana. León XIV recordó que la persona debe ocupar el centro de la vida económico-social y que las necesidades de los trabajadores y sus familias deben formar parte de cualquier discusión sobre el desarrollo. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", expresó.

También advirtió sobre las consecuencias del desempleo, más allá de la pérdida de ingresos. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social", señaló.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

La propiedad privada y la función social de la riqueza

Otro pasaje central estuvo dedicado al derecho a la propiedad privada y al destino de los bienes. El Papa reconoció que la Iglesia defiende ese derecho, aunque recordó que no puede desligarse de las necesidades del conjunto de la sociedad.

"Este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", afirmó. En esa línea, sostuvo que las personas no son dueñas absolutas de los recursos, sino custodias de una herencia que debe compartirse "con justicia y equidad".

“Me latía fuerte el corazón”: la emoción de los fieles que vieron pasar a León XIV por Libertador

La reflexión también alcanzó al sector empresarial. León XIV reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y generan empleo, pero advirtió sobre los peligros de convertir la rentabilidad en el único parámetro para medir el éxito de una compañía. Para ilustrar su planteo, evocó a Enrique Shaw, empresario católico y uno de los fundadores de la UCA, como ejemplo de una concepción de la empresa entendida como una comunidad de personas.

"La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital", señaló. Sin embargo, advirtió que cuando el beneficio económico se convierte en el único criterio de éxito, "la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión". Por eso, reclamó inversiones que prioricen la sostenibilidad ambiental y la dignidad laboral.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

El mensaje a los sindicatos, el Estado y los movimientos populares

León XIV destacó el papel de las organizaciones sindicales, a las que definió como instituciones indispensables para defender a quienes no tienen voz y promover condiciones laborales dignas. No obstante, les pidió ampliar su representación hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

También reivindicó a los movimientos populares y a la economía popular. Mencionó a cartoneros, campesinos y artesanos, y destacó las iniciativas comunitarias que surgen desde esos sectores. En ese contexto, recuperó una de las principales consignas del papa Francisco: las tres "T", de Tierra, Techo y Trabajo, que identificó como exigencias de la justicia social.

"Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias", afirmó. También defendió el principio de subsidiariedad, por el cual los poderes públicos deben favorecer las iniciativas de las familias, las organizaciones sociales y las comunidades locales, sin absorber sus capacidades.

Otro tema fue el impacto de la inteligencia artificial y la automatización sobre el empleo. El Pontífice advirtió que los avances tecnológicos pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo y reclamó que su implementación responda a criterios éticos. "El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", sostuvo.

En ese sentido, pidió a las autoridades asumir un compromiso activo para garantizar oportunidades laborales. "El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos", remarcó, y reclamó políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.

Al finalizar, León XIV llamó a construir una Argentina unida a partir del diálogo, la justicia y la colaboración entre los distintos sectores. Retomó el concepto de "amistad social" desarrollado por Francisco y pidió superar la polarización. Como mensaje final, enumeró los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad.

"Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones", concluyó.