León XIV llamó a “sanar las divisiones” y “abrazar la diversidad” de la Iglesia argentina

El papa León XIV encabezó la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. Durante la ceremonia, rindió homenaje al papa Francisco, recordó su legado pastoral y llamó a "fortalecer la unidad de la Iglesia, sanar las divisiones y abrazar la diversidad". También pidió acompañar a quienes viven en la pobreza y no tienen una vivienda digna.

Al llegar, el Pontífice se arrodilló a rezar frente al Santísimo Sacramento y, posteriormente, se acercó al escudo y al memorial dedicado al papa Francisco. Allí rezó en su homenaje, acompañado por un grupo de niños. La Catedral es el templo en el que Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de ser elegido Papa. Afuera, una multitud siguió su llegada.

En el saludo de bienvenida, en nombre de los obispos, le transmitieron al Papa "el afecto de nuestro pueblo conmovido por esta visita". Además, agradecieron los años de pontificado de Francisco y destacaron su búsqueda de integrar a "los hermanos más olvidados y descartados", con un llamado a la justicia, la paz y la reconciliación.

Tras el saludo litúrgico, se le entregó una medalla conmemorativa del viaje apostólico a la Argentina, Uruguay y Perú.

Un recorrido por el país

Después de rezar las vísperas, León XIV pronunció la homilía. "Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos, con nuestro pensamiento, las distintas regiones de este hermoso país. En cada una de sus provincias, nuestra fe ha echado raíces en pueblos y culturas diversas, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana, sin perder la unidad que nace de Cristo", expresó.

Luego hizo un repaso por cada región: "Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales".

Papa León XIV Catedral Metropolitana | Crédito: AFP

Siguió con Cuyo, "donde las viñas dan alegría al corazón del hombre", las pampas y "la sabiduría de quienes trabajan la tierra", las sierras y el sur, "donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe".

En esa variedad, dijo, se encuentra "una presencia maternal", la de la Virgen María, a la que el pueblo le expresa su cariño "en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos".

El Papa sostuvo que esa diversidad también se ve en las distintas Iglesias del país: "La diversidad de esta tierra se manifiesta también en sus Iglesias particulares, cada una con sus tradiciones y expresiones pastorales propias".

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"Esta diversidad encuentra su unidad en la misma fe, en los sacramentos y en la comunión eclesial", agregó. Y pidió: "Custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad, para que nuestra unidad haga visible el amor de Cristo y ayude a muchos a encontrarlo".

En ese marco, León XIV también recuperó el legado de Francisco y recordó especialmente su participación en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, Brasil, en 2007. Evocó la experiencia de Bergoglio en aquel encuentro y su reflexión sobre los peregrinos que llegaban al santuario para confiar sus vidas a la Virgen. En ese sentido, pidió mantener aquellas enseñanzas como referencia para la tarea pastoral de la Iglesia en América Latina.

Papa León XIV Catedral Metropolitana | Crédito: AFP

Una mención especial a Esquiú, Angelelli y Pironio

En su llamado a la reconciliación, León XIV mencionó a tres obispos argentinos como ejemplo. "Quisiera destacar el testimonio de insignes obispos argentinos, que supieron trabajar por la unidad y la paz, como los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio", señaló.

Según el Pontífice, sus vidas muestran que "una misma misión puede tomar formas diversas" y forman "una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial". Y agregó: "Los santos siguen formando santos".

La mención de Angelelli tiene un peso especial. El obispo de La Rioja fue asesinado el 4 de agosto de 1976 en la ruta 38, en Punta de los Llanos, cuando regresaba de Chamical, donde había homenajeado a dos sacerdotes asesinados días antes. La dictadura presentó su muerte como un accidente. Recién en 2014 la Justicia determinó que había sido un homicidio y condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Después de esa sentencia, el papa Francisco reconoció su martirio en 2018 y Angelelli fue beatificado en La Rioja en abril de 2019.

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El trabajo y el bien común

A su vez, León XIV les pidió a los obispos acompañar a quienes viven en la pobreza y no tienen una vivienda digna, y se refirió a la problemática del desempleo. Los alentó, además, a respaldar las iniciativas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades, con especial atención a los sectores más vulnerables.

"Queridos hermanos, sostengan las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado, alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común. Acompañen a quienes trabajan por el desarrollo integral de cada persona", expresó.

También reafirmó la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación, dos ejes que marcaron el pontificado de Francisco. En ese sentido, convocó a los obispos y a los equipos sinodales a profundizar la escucha, el discernimiento colectivo y el trabajo en comunión para responder a los desafíos de la sociedad actual.

IC/MSS