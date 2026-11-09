“Quería estar donde estaba mi tío, en el tumulto”: la sobrina de Francisco, entre la multitud que vio a León XIV en Palermo

Entre las miles de personas que se acercaron a Palermo para la misa de León XIV había una que no estaba ahí solo como fiel. María del Valle es sobrina del papa Francisco: es la menor de los cinco hijos de Marta Bergoglio, hermana de Jorge Mario. PERFIL la encontró por casualidad en medio de la multitud, sin credencial ni lugar reservado. “Quería estar acá con la gente, que era lo que era mi tío, en el tumulto y en la mugre, en esta vibración, el carisma que tiene la gente, el cántico, la alabanza”, explicó.

La visita tiene para ella un peso personal que va más allá de lo religioso. “Es un rejunte de muchas cosas”, dijo. Lo primero que mencionó fue una ausencia: no pudo viajar a Roma para despedir a su tío, que murió el 21 de abril de 2025 sin haber vuelto a la Argentina como Papa. “Es muy lindo que se lo vuelva a nombrar”, agregó. A ese duelo se suma otro más reciente: “Son como muchas emociones, porque falleció mi papá también. Entonces es un rejunte de todo”.

El papa León XIV, este lunes por la mañana.

La familia Bergoglio tendrá además su propio momento con el Pontífice. “Estamos invitados. Solo nosotros”, contó sobre un encuentro reservado con León XIV, del que no dio más detalles. “Para mí es una alegría porque no tuve la oportunidad de ir a despedir a mi tío”, repitió. Sí estuvo en Roma en 2005, en el cónclave posterior a la muerte de Juan Pablo II. En ese momento el entonces arzobispo de Buenos Aires figuraba entre los candidatos, y el elegido terminó siendo Joseph Ratzinger. Ocho años después, Bergoglio se convertiría en el primer papa latinoamericano. “Igual tengo muchos recuerdos de él, porque estábamos comunicados. Tengo muchos recuerdos y con eso me basta, tenerlo en mi corazón”, dijo.

En su primer día, León XIV envió un mensaje de fuerte tono político frente a Milei: "La economía debe estar al servicio de la persona"



Como buena parte de quienes llegaron a Palermo, María del Valle leyó la visita en clave de reencuentro nacional. “El papa León viene en un momento apropiado para el país, para la Argentina, para la unidad”, sostuvo. La palabra “unidad” se repitió en casi todas las conversaciones que PERFIL mantuvo con los asistentes, junto con un pedido de bajar el nivel de confrontación. Ella lo comparó con otras experiencias colectivas: “Estos momentos únicos, como pasamos con el Mundial, en comunidad, lo que une a los argentinos. Momentos que nos unen con extrema alegría. Hay que explotar el corazón, explotar de alegría y vivir la fe cada día también”. Y completó: “Mirando al más necesitado y no ser egoísta”.

Para explicar qué espera del legado del nuevo Papa, volvió a una de las frases más recordadas de su tío, la que Francisco les dirigió a los jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013. “Que nos anunciemos con alabanzas, con fe, y como decía el papa Francisco, hagamos lío. Hagamos lío de alegría”, dijo.