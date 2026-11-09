En RDI se comparó los discursos del Papa León XIV en Argentina y Uruguay: cuáles fueron las diferencias

En su columna por Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil, el periodista Andrés Snitcofsky comparó los discursos del Papa León XIV en Uruguay y Argentina, pronunciados con apenas dos días de diferencia. A partir de ese análisis, identificó diferencias en los mensajes y destacó que el Pontífice adaptó sus intervenciones a las particularidades de cada país.

Para explicar el criterio de su comparación, Snitcofsky destacó la cercanía entre ambas sociedades: “No sé si hay algo más parecido posible que Montevideo y Buenos Aires, tenemos muchas diferencias, pero hay una hermandad rioplatense, una cultura”. Además, señaló que la proximidad temporal permitía realizar un análisis más preciso: “Los discursos fueron en dos días de diferencia, hasta el punto que estuviste de dos lados al mismo tiempo”.

A partir de las diferencias que encontró, el periodista cuestionó la idea de que el Papa utiliza las mismas palabras en todos los lugares que visita. En ese sentido, sostuvo: “Para correrse de, no, bueno, está siendo genérico, sino, no, tiene un discurso para cada lugar donde va con respecto a lo que sabe el tema”.

Corrupción, acuerdos y democracia: las diferencias entre ambos mensajes

Uno de los puntos que identificó fue el tratamiento de la corrupción. Según explicó, en Uruguay el Papa “casi que no la menciona, no puntualiza en eso”, mientras que en Argentina “advierte sobre, me pareció interesante que habla de la confianza”. En esa línea, destacó la relación entre corrupción y confianza al señalar cómo “erosiona la confianza”.

Otra diferencia apareció en las referencias a los acuerdos políticos y la necesidad de escuchar. En el discurso argentino, Snitcofsky observó varias menciones a la importancia de acercar posiciones y señaló: “Nombra varias veces, me hizo acordar un poco nuestra famosa grieta”.

En Uruguay, en cambio, encontró un tono diferente, con referencias a los expresidentes y una mayor cordialidad institucional: “Hay una, están los anteriores presidentes presentes y hay como una cuestión más de cordialidad que reconoce”.

Suicidio, crimen organizado, inteligencia artificial y trabajo

El análisis también identificó diferencias en el tratamiento de las problemáticas sociales. Snitcofsky señaló que el suicidio tuvo un lugar importante en el discurso uruguayo, en un contexto en el que el país enfrenta desde hace tiempo dificultades en esa materia. En Argentina, en cambio, el tema no apareció: “En ese caso no lo menciona en el caso en Argentina”.

Con el crimen organizado ocurrió lo contrario: el tema apareció en la intervención argentina, pero no en la uruguaya. Para el periodista, estas diferencias resultan “notorias desde el punto de vista del lenguaje, por lo menos”.