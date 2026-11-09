Del mate de Cristina a los alfajores de Milei: los regalos que los políticos argentinos les hicieron a los papas

Argentina. Licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional. Periodista con inclinación por la política y la actualidad en Perfilcom.

El presidente Javier Milei eligió un medallón de plata con detalles en oro , grabado con los escudos de la Argentina y el Vaticano, y un aspersor litúrgico de ébano y plata, utilizado para esparcir agua bendita durante las ceremonias religiosas y decorado con la imagen de la Virgen de Luján, para recibir a León XIV en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ambos obsequios fueron presentados en una caja de madera forrada en azul, con el escudo nacional.

Un aspersor litúrgico de ébano y plata, con la imagen de la Virgen de Luján | Crédito: Prensa Gobierno

Un medallón de plata con detalles en oro | Crédito: Prensa Gobierno Sin embargo, no se trató, de todos modos, del primer intercambio entre Milei y León XIV. En junio de 2025, durante su primer encuentro en el Vaticano, el mandatario le había llevado un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, una teca de plata 900 para guardar hostias consagradas y varios libros del economista español Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus principales referentes intelectuales. A ese conjunto sumaba una caja de conitos de dulce de leche , , galletitas de limón y un frasco de dulce de leche tradicional. Sin embargo, no se trató, de todos modos, del primer intercambio entre Milei y León XIV. En junio de 2025, durante su primer encuentro en el Vaticano, el mandatario le había llevado un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, unapara guardar hostias consagradas y varios l, a quien considera uno de sus principales referentes intelectuales. A ese conjunto sumaba una, ,y untradicional.

Javier Milei y León XIV durante su primer encuentro en el Vaticano, en junio de 2025 | Crédito: Prensa Gobierno

Con todo, Milei no fue el único que tuvo un presente para León XIV durante su paso por el país. Jorge Macri lo recibió frente al monumento a Juan de Garay, donde le entregó las llaves de la Ciudad y lo distinguió como visitante ilustre. Como parte del intercambio, León XIV le obsequió una medalla al jefe de Gobierno porteño. " La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra ciudad", expresó Macri.

Jorge Macri le entrega de la llave de la Ciudad a León XIV | Crédito: Prensa GCBA

León XIV, Jorge Macri, María Belén Ludeña y Vito Macri | Crédito: Archivo

Un día después, durante la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le regaló un mate. La elección tuvo un sello bien argentino y llegó en una jornada en la que el Papa recorrió la institución, que alberga a más de 400 residentes. El gobernador también le entregó una réplica del corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación religiosa que lleva su nombre.

Axel Kicillof con el Papa León XIV | Crédito: Kicillofok

Los regalos que los presidentes argentinos le hicieron al papa Francisco

Antes de conocer a León XIV, Milei había hecho otro intercambio de regalos en el Vaticano, esta vez con el papa Francisco.

Una copia de una carta manuscrita histórica | Crédito: Archivo

Javier Milei junto al papa Francisco durante su encuentro en el Vaticano, en febrero de 2024 | Crédito: Archivo

En febrero de 2024, durante la audiencia que mantuvieron en la Santa Sede, el entonces mandatario le entregó una carpeta con una copia de una carta manuscrita de 1854 vinculada con Juan Bautista Alberdi y la representación argentina en Europa. . Además, se incluyeron alfajores de dulce de leche y galletitas de limón, productos que, según trascendió entonces, estaban entre las preferencias del Pontífice y que fueron seleccionados como regalo para León XIV.

Su intercambio tuvo además un componente futbolero y social. Milei le entregó una pelota de trapo confeccionada por chicos de Scholas Occurrentes, la organización educativa impulsada por Francisco, y un cuadro con la estampilla conmemorativa de Mamá Antula por su beatificación. Por fuera de los presentes oficiales, también se acercó a los libros de Huerta de Soto .

A la hora de los regalos a Francisco, Cristina Fernández de Kirchner se destacó por elegir obsequios que iban bastante más allá del protocolo. En marzo de 2013, durante la primera audiencia que mantuvieron después de la elección de Jorge Bergoglio como Papa, Cristina le regaló un equipo de mate elaborado por artesanos y cooperativistas del programa Argentina Trabaja y un poncho de vicuña .

Y, en marzo de 2014 volvió a sorprenderlo con una selección más amplia. Entre los presentes había un termo del Bicentenario , un libro con una imagen de Néstor Kirchner en la tapa, un cuadro de Santa Rosa de Lima pintado con vino malbec y una fotografía de un joven Bergoglio junto al sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe.

Pero uno de los intercambios más registrados ocurrió en septiembre de ese año. La Presidenta le llevó una escultura de dos metros de la Virgen Desatanudos que, además de funcionar como vitrola, reproducía el Aleluya de Händel. La obra había sido realizada por el escultor Fernando Pugliese. " ¡Sí, tiene música, sólo los argentinos somos capaces de hacer estas cosas!", le dijo Cristina mientras le mostraba la pieza, según reconstruyó la prensa que cubría aquella audiencia.

| Crédito: Archivo

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Esta lista siguió con un óleo de Evita , un retrato pop de Francisco inspirado en el estilo de Andy Warhol, un enorme rosario de bronce y alpaca , miel producida en Chaco y un frente de carruaje antiguo fileteado con la imagen de la Virgen de Luján.

Su comitiva también aportó sus propios regalos. Andrés "Cuervo" Larroque le entregó una remera de La Cámpora y un cuadro del sacerdote Carlos Mugica ; Eduardo "Wado" de Pedro llevó salames de Mercedes y Fernando Espinoza , una Biblia latinoamericana con una tapa de orfebrería.

Andrés Larroque le llevó al papa Francisco una remera de La Cámpora | Crédito: Archivo

En febrero de 2016, Mauricio Macri también llegó al Vaticano con una selección de obsequios pensada para representar al país. Le entregó a Francisco un poncho, una Cruz de Matará, una pieza religiosa vinculada con la historia de las misiones jesuíticas, y una colección de doce discos compactos de música argentina.

Mauricio Macri junto al papa Francisco durante su encuentro en el Vaticano, en febrero de 2016 | Crédito: Archivo

En su primera audiencia con Francisco, en enero de 2020, Alberto Fernández llevó obsequios que pusieron el foco en la cultura argentina y la inclusión social. Entre ellos había un busto del Negro Manuel, una figura vinculada con la historia de la Virgen de Luján; un telar confeccionado por Daniela y Diego, dos jóvenes con discapacidad participantes de la Granja Andar; un libro sobre cafés históricos y bares notables de Buenos Aires y un calendario inclusivo llamado Ellas.

Alberto Fernández junto al papa Francisco | Crédito: Archivo

En el segundo encuentro, en mayo de 2021, la lista volvió a tener referencias nacionales. Alberto le llevó una medalla por los 40 años de la guerra de Malvinas , una estola de la Basílica San José de Flores , una imagen de San José , una colección de La Divina Comedia y un libro sobre Enrique Santos Discépolo . También sumó miel y otros productos elaborados por jóvenes que atravesaban procesos de recuperación de adicciones en el Hogar de Cristo.