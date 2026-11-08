Jorge Macri le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV

El papa León XIV recibió este domingo las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una ceremonia realizada frente al Monumento a Juan de Garay.

El reconocimiento tuvo lugar después de la audiencia privada que el pontífice mantuvo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y formó parte de las actividades protocolares de su visita al país.

El encuentro se desarrolló en la plazoleta 11 de Junio de 1580, un espacio que recuerda la segunda fundación de Buenos Aires, encabezada por Juan de Garay. Allí, Macri le entregó la distinción institucional y formalizó su reconocimiento como Visitante Ilustre de la Ciudad, una declaración que había sido aprobada previamente por la Legislatura porteña.

Jorge Macri junto al papa León XIV | Crédito: Gobierno de la Ciudad

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito. También participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos, Pilar Bosca.

Tras la ceremonia, Macri destacó el significado de la llegada del pontífice para los porteños y definió el encuentro como un momento excepcional para la Ciudad. La entrega de las llaves fue presentada como una muestra de reconocimiento y afecto de la comunidad porteña hacia el Santo Padre.

Jorge Macri le entregó la llave al papa León XIV | Crédito: Gobierno de la Ciudad

Una visita histórica para Buenos Aires

La llegada de León XIV tiene un significado especial para la Argentina: el país vuelve a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. El último antecedente fue la visita de Juan Pablo II en 1987, durante su segundo viaje al territorio argentino.

El vínculo del actual pontífice con América Latina también le da un significado particular a la gira. Antes de ser elegido Papa, León XIV desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral en la región y fue obispo de Chiclayo, en Perú, entre 2015 y 2023.

La elección del lugar para entregarle las llaves tampoco fue casual. La plazoleta 11 de Junio de 1580 recuerda la fundación de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, nombre con el que Juan de Garay estableció el asentamiento que dio origen a Buenos Aires.

Qué hizo León XIV después de recibir las llaves de la Ciudad

Después del reconocimiento de Jorge Macri, el Papa continuó con las actividades previstas para su primera jornada en la Argentina. Su siguiente destino fue el Palacio Libertad, donde participó de un encuentro institucional junto a Javier Milei, integrantes del Gabinete nacional, gobernadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La visita de León XIV se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas e institucionales en distintos puntos de la Argentina.

LB/AF