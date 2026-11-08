Especial de L'Osservatore Romano para PERFIL por la visita de León XIV: "Me llena de alegría regresar a Latinoamérica"

La vista del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú encierra una magnitud histórica, y el diario L'Osservatore Romano preparó una edición especial y oficial para nuestro país, que se publica en la edición de este domingo de Diario PERFIL.



En este ejemplar especial del periódico vaticano en español se destaca desde su portada la palabra del Santo Padre referida a este viaje: “Me llena de alegría regresar a Latinoamérica”. En su primera página se desarrolla este mensaje previo a su peregrinar pontificio. “Es el continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

La tapa de la edición especial de L'Osservatore Romano que se publica en PERFIL.

El Papa emprende con entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo.



En el siguiente link puede verse la edición completa de la edición especial en español del diario vaticano para la visita del Papa a la Argentina:





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En páginas siguientes de L'Osservatore Romano se detalla la conferencia de prensa de la Santa Sede donde su director Matteo Bruni, presentó ante los periodistas el significado y las etapas de la visita del Pontífice a Latinoamérica.

"Para el Papa viajar, es un tiempo bendecido"

Bruni dijo que “Para el Papa, viajar, y este viaje en particular, es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido”. Del 6 al 17 de noviembre, el Papa visitará Uruguay, Argentina y Perú. En el centro, el testimonio de las Iglesias locales, la dignidad humana y la responsabilidad de los cristianos en la construcción del bien común. Casi cuarenta años de espera para Uruguay y Argentina. Un regreso a los lugares que marcaron su vida como misionero y obispo, en el caso de Perú. El sexto viaje apostólico internacional de León XIV, recorrerá tres países de América Latina, entrelazando memoria, fe y grandes cuestiones sociales.

La guía definitiva sobre la visita del Papa León XIV a Argentina: horarios, transporte y actividades



En esta edición especial para Argentina se destacan además los artículos de la directora de L´Osservatore Romano en español, la argentina Silvina Pérez. En el primero de ellos, dedicado a la visita a nuestro país expresa “Juan Pablo II, las dos Argentina de un Papa entre la guerra y la democracia”, Pérez destacó que “Hay esperas que acaban midiendo el tiempo de la historia. La de Argentina dura ya casi cuarenta años. El último Pontífice que visitó el país fue San Juan Pablo II, el 12 de abril de 1987. Desde entonces, ningún sucesor de Pedro ha vuelto a pisar aquella tierra. Ni siquiera Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa argentino, que partió en 2013 hacia el cónclave sin volver a regresar a su patria. Será León XIV, este mes de noviembre, quien ponga fin a una ausencia que abarca casi cuatro décadas de transformaciones”.

El Papa León XIV en Paysandú, Uruguay - AFP

La directora del periódico vaticano concluye diciendo: "El viaje de León XIV devuelve, por tanto, al papado a una tierra que conserva una memoria especial de sus encuentros con Juan Pablo II. Pero la Argentina que lo espera ya no es la de 1982 ni la de 1987. Han cambiado los protagonistas, los equilibrios políticos y las preguntas de la sociedad. Permanece la continuidad de un pueblo en el que la fe sigue entrelazándose con la historia nacional, desde las grandes celebraciones públicas hasta las peregrinaciones a Luján. Casi cuarenta años después, un Papa regresa al país que dio uno a la Iglesia universal. Y que, antes incluso de Francisco, había conocido a Juan Pablo II en dos momentos emblemáticos de su propia historia, cuando intentaba salir de una guerra y cuando aprendía de nuevo a vivir en libertad políticas y sociales”.

Movimientos populares de América Latina



La edición del periódico italiano dedica además tres páginas a los movimientos populares de América Latina, y en particular a un documento que preparan para entregar a León XIV en su visita a Argentina. “Queremos seguir caminando junto a una Iglesia que escucha la voz de los pobres” es el título del artículo. Se destaca que representantes sociales, sindicales y eclesiales de América Latina se reunieron en Buenos Aires, en un encuentro en el que participó una delegación de la Santa Sede, para abordar temas como la pobreza, el futuro del trabajo y los desafíos de la inteligencia artificial. La cumbre, que se celebró dando continuidad con el camino que había iniciado el Papa Francisco, concluyó con una declaración que entregarán al Papa León durante su visita a Argentina. El encuentro se celebró bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza” y contó con la participación de representantes de la Iglesia argentina y de una delegación del Vaticano, encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Su objetivo fue dar continuidad al diálogo que el Papa Francisco inició con los Movimientos Populares hace doce años y abordar los nuevos desafíos sociales y económicos a la luz de la primera encíclica de León XIV “Magnifica Humanitas”, dedicada a la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial.

El Papa en L'Osservatore Romano

“Hace once años el Papa Francisco nos decía que este sistema no se aguanta más. Hoy las desigualdades se han profundizado y la deshumanización y la crueldad se han convertido en una marca de nuestro tiempo”, se indicó.

En un discurso transmitido durante el encuentro, Smerilli, recordó cómo Bergoglio reconoció en la organización de los cartoneros “la acción del Espíritu Santo, que hace de los pobres no solo destinatarios, sino protagonistas de la misión de la Iglesia” .Smerilli recuperó también las palabras que León XIV dirigió a los movimientos populares durante su encuentro en Roma en octubre de 2025, cuando reafirmó que la tierra, la casa y el trabajo son derechos sagrados y expresó su voluntad de seguir acompañando a estas organizaciones.

“Así quiere caminar la Iglesia con ustedes, y así se compromete a seguir haciéndolo el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral”, los movimientos señalaron la religiosa. La prefecta dedicó una parte importante de su reflexión a los desafíos de la inteligencia artificial y al riesgo de que el progreso tecnológico termine subordinando a las personas a criterios de productividad y beneficio económico. Frente a ello, invitó a los movimientos populares a contribuir a la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y la responsabilidad compartida. “Ustedes son Nehemías”, afirmó, en referencia al personaje bíblico que impulsó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén a partir del esfuerzo colectivo de todos sus habitantes. Según Smerilli, las organizaciones populares han nacido precisamente de personas que, ante la exclusión, decidieron no resignarse y trabajar juntas para transformar su realidad. En el mensaje final dirigido al Pontífice, los movimientos populares expresaron su deseo de acompañarlo en la defensa de la paz, la dignidad humana y la justicia social. “Hace un año, cuando los movimientos populares llegamos a Roma, nos dijiste: ‘Estoy con ustedes’. Hoy, reunidos en Buenos Aires, queremos decirte también nosotros: estamos con vos”, señala la declaración.

Y concluye con un compromiso ante la próxima visita papal: “Queremos recibirte con nuestras luchas, nuestras preguntas y nuestras esperanzas. Y queremos seguir caminando junto a una Iglesia que escucha la voz de los pobres y reconoce a los pueblos organizados como protagonistas de la construcción del bien común”.

HB

