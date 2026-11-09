Empleo, salarios y dignidad: los testimonios que escuchó el Papa León XIV en la UCA

El papa León XIV fue recibido por representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde agradeció la presencia de los distintos sectores y expresó que “tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina”. Previo a su discurso, León XIV escuchó el testimonio de un empresario, una docente, una recicladora urbana y una integrante de una comunidad de los pueblos originarios del norte del país. Quienes relataron sobre la realidad que vive cada uno de ellos en su ámbito del trabajo.

La actividad denominada oficialmente "Encuentro con el mundo del trabajo", tuvo lugar en el Auditorio San Juan Pablo II. La convocatoria fue organizada por la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, con el objetivo de reunir a distintos actores de la realidad laboral y generar compromisos concretos a partir del mensaje del Papa. Entre los participantes estuvieron representantes de la CGT, organizaciones empresarias, movimientos sociales y entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

La apertura estuvo a cargo de monseñor Dante Gustavo Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, quien le dio la bienvenida al Pontífice a la Universidad Católica Argentina con un mensaje: “Siéntase en casa”. Además, agradeció su presencia y le pidió que sus palabras sirvan para alentar a los distintos sectores a no abandonar el camino del bien.

Luego, cinco representantes de diferentes ámbitos laborales compartieron sus historias de vida y plantearon inquietudes vinculadas con la realidad del trabajo en el país. El primero fue Juan Martín Allende, empresario y emprendedor, quien formó parte de las exposiciones destinadas a mostrar las distintas experiencias y dificultades que atraviesan los sectores productivos.

Por su parte, Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda, puso el foco en la incertidumbre que atraviesa la vida cotidiana de los trabajadores y en la necesidad de defender el empleo, los ingresos y el bienestar de las familias. En su intervención, destacó la importancia de construir un camino basado en la escucha y la empatía, y reivindicó el rol de las organizaciones sindicales frente a las situaciones de injusticia. “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, expresó. También habló de la esperanza del pueblo trabajador argentino y del trabajo como fuente de vida.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Verónica San Martín, recicladora urbana de Ensenada y presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos, que reúne a más de 200 trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada. En representación de la economía popular, leyó una carta ante León XIV en la que relató su historia personal.

San Martín también denunció la persecución que sufren los cartoneros en la vía pública, donde muchas veces son tratados como delincuentes y les secuestran sus carros y herramientas. Sin embargo, destacó la organización colectiva como una herramienta para transformar la exclusión en trabajo y derechos. “Los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común”, sostuvo. Además, explicó que desde la cooperativa acompañan a personas que se recuperan de las adicciones y a quienes salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar. “Necesitamos dignidad, por eso el Papa nos llama poetas sociales”, expresó, y reclamó: “Queremos seguir trabajando, conquistando derechos”.

El cuarto testimonio fue el de Soledad Cuellar, acompañante par de la comunidad Ava Guaraní de la misión San Francisco de Pichanal, en la provincia de Salta. Su exposición estuvo centrada en el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y en la importancia de comprender las historias que hay detrás de cada adicción. “Detrás de una adicción hay una historia, nadie sale sola”, planteó. “El trabajo es generarse el pan, saber que una puede, que tiene algo para dar”, señaló. Y concluyó con una reflexión sobre la importancia de las redes comunitarias: “Nos sostenemos entre todos”.

Por último, Magalí Jojot, docente de Paraná, Entre Ríos, llevó la mirada del ámbito educativo y planteó la necesidad de construir una convivencia fraterna. Su intervención giró en torno a cómo lograr que el sistema económico esté al servicio de las personas, promueva el reconocimiento social y garantice una promoción integral de los trabajadores.

PC/MSS