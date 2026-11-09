Ante más de 2 millones de personas, León XIV defendió a las familias argentinas: “Hoy más que nunca representan un pilar”

La misa que el papa León XIV celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, estuvo marcada por una multitudinaria convocatoria de fieles que se acercaron desde distintos puntos del país. La celebración comenzó con una previa musical a cargo de Soledad Pastorutti, quien interpretó Oración del Remanso, Alma misionera junto a su hermana Natalia y Hallelujah. Según estimaciones de la organización, alrededor de dos millones de personas participaron de la convocatoria.

Durante la homilía, el Pontífice destacó el entusiasmo de la fe del pueblo argentino y reflexionó sobre el papel de la Iglesia como espacio de encuentro y comunión. También puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias, entre ellas la precariedad laboral, la violencia doméstica, las adicciones y las separaciones dolorosas, y sostuvo que Cristo representa un fundamento de esperanza frente a esas situaciones.

En su mensaje, León XIV convocó a las familias a asumir un papel activo en la transmisión de la fe y la evangelización, y reivindicó su importancia en la historia y la cultura argentina. Además, llamó a mantener a Cristo en el centro de la vida cotidiana y encomendó a la Virgen de Luján y a San José la protección de los hogares del país.

La misa que el papa León XIV celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, estuvo marcada por una multitudinaria convocatoria de fieles que se acercaron desde distintos puntos del país. La celebración comenzó con una previa musical a cargo de Soledad Pastorutti, quien interpretó Oración del Remanso, Alma misionera junto a su hermana Natalia y Hallelujah. Según estimaciones de la organización, alrededor de dos millones de personas participaron de la convocatoria.

Vista general de Palermo, Papa León XIV

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo

A la espera de la llegada del papa León XIV al Monumento de los Españoles, Soledad Pastorutti es la encargada de ponerle música al evento. Miles de personas disfrutan de un show que pasó de canciones religiosas a un segmento de chacareras.

La Sole en la misa de León XIV

Crónica del fervor popular

Sobre la avenida del Libertador el clima es familiar y tranquilo. Hay familias con reposeras, grupos parroquiales con banderas argentinas y vaticanas, y pantallas gigantes en puntos como Libertador y Olleros para que también puedan seguir la ceremonia los que quedaron lejos del altar. En el suelo se acumulan bolsos atados a aislantes y bolsas de dormir. Mientras tanto, los asistentes sostienen banderas argentinas y con los colores papales.

Thiago tiene 17 años y llegó a las 7 desde Presidente Derqui, en el partido de Pilar. No vino solo a rezar: vende banderas, llaveros y remeras con la imagen del Pontífice. Las banderas cuestan $10.000 o $20.000, según el tamaño, y los pañuelitos, $5.000. Entre una venta y otra admite que el motivo no es solo comercial. “Me emociona ver al Papa”, dice a PERFIL.

Palermo espera al Papa León | Crédito: Sergio Piemonte

Unos metros más allá, Oscar Canepa, de 77 años, viajó desde Rosario. Tiene una explicación para algo que muchos argentinos todavía se preguntan: por qué Francisco nunca volvió a su país como Papa. “No pudo venir por las divisiones de los argentinos. No vino con Cristina, con Macri, con Alberto, con Milei”, enumera. Jorge Bergoglio fue elegido en marzo de 2013 y murió en abril de 2025 sin haber pisado la Argentina en sus doce años de pontificado, pese a haber recorrido varios países de la región.

Para Canepa, el nuevo Papa no rompe con esa herencia. “Este Papa sigue los lineamientos de Francisco: la justicia social, la ecología”, sostiene. Y destaca que el magisterio de León XIV retoma la tradición que empezó con León XIII, el pontífice de la encíclica Rerum Novarum, de 1891, considerada el texto fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia: “Tiene detallado todo lo que viene desde León XIII hasta ahora”.

Palermo espera al Papa León | Crédito: Sergio Piemonte

La expectativa de Canepa, de todos modos, va más allá de la disputa doctrinaria. “Yo tengo esperanza de que su visita nos una a los argentinos”, dice. “Tenemos que hacer un proyecto para integrar lo nuestro”.

Romina, de 49 años, comparte esa idea. Vino con sus dos hijos, de 10 y 8 años. “Son chiquitos”, cuenta emocionada. Dice que no le importa tanto llegar a ver al Papa: “La energía que se vive acá es re linda, más allá de poder verlo o no”. Y resume su expectativa: “Todo lo que sea para movilizar y que la gente nos una, aunque sea un ratito, sirve para cambiar el mundo”.

Previa misa en Palermo

Para recibir al Papa, se construyó un escenario de casi 24 metros de altura, que lo diseño Eugenio Uda, el sacerdote quien ideó la estructura a partir de tres conceptos fundamentales del cristianismo. Cada uno de ellos está representado en diferentes sectores del escenario, desde su techo ondulado hasta el altar donde León XIV presidirá la celebración.

Previa misa en Palermo

El escenario instalado frente al Monumento de los Españoles será utilizado para dos encuentros centrales de la visita papal. El primero tendrá lugar este lunes, a las 11.30, cuando León XIV celebre la Santa Misa por las Familias. El segundo está programado para el martes 10 de noviembre, a las 20.15, con una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes.

Previa misa en Palermo Los contrapuntos económicos de León XIV con Milei



Previa misa en Palermo

"Venimos de La Plata con toda la familia. Es movilizador e histórico", dijo un hombre que estaba esperando al Papa. Los que se acercaban a la zona se encontraban con las otras decenas de personas que decidieron pasar la noche acampando sobre la avenida Del Libertador, por donde pasará el Sumo Pontífice. “¡Que viva el Papa, el papa León!”, era el grito que más se oía en medio de la excitación .

León partió poco antes de las 8 de Recoleta, continuó por la avenida 9 de Julio y siguió rumbo a la autopista 25 de Mayo, camino al Cottolengo Don Orione de Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.

RM/CS/AF