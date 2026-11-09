“Me latía fuerte el corazón”: la emoción de los fieles que vieron pasar a León XIV por Libertador

El sol ya pegaba fuerte a media mañana en Libertador y Olleros. La multitud se fue apretando contra las vallas por las que, minutos después de las 11, pasaría el Papamóvil con León XIV rumbo al Monumento a los Españoles, donde celebró la misa. Los celulares estaban listos para registrar el momento en que el Papa nacido en Estados Unidos, que vivió dos décadas en Perú, saludara a los fieles y a quienes se acercaron solo para verlo.

La espera tuvo banda de sonido. Antes de la llegada del Pontífice, Soledad Pastorutti y su hermana Natalia interpretaron canciones como “Oración del Remanso”, “Alma misionera” y “Aleluya”, que la multitud coreó a lo largo de la avenida.

Cuando el Papamóvil finalmente apareció, procedente del Cottolengo Don Orione, decenas de miles de personas agitaron las banderas blancas y amarillas del Vaticano, las de la Argentina y las de sus parroquias y comunidades. Fueron apenas unos segundos frente a cada tramo de vallas, pero alcanzaron para desatar gritos, aplausos y llanto.

“Estoy muy emocionada. Quiero agradecer por mis hijos. Era muy chiquita cuando vino Juan Pablo II a la Argentina, así que es la primera vez que veo a un Papa en vivo”, dijo a PERFIL Florencia, todavía conmovida después del paso de León XIV.

Ante más de 2 millones de personas, León XIV defendió a las familias argentinas: “Hoy más que nunca representan un pilar”

Sofía llegó el domingo a la noche desde Viedma para participar de la vigilia y este lunes trabajó como voluntaria en la jornada. Piensa quedarse hasta este martes para el encuentro con jóvenes previsto a partir de las 20. “Fue súper emocionante ver pasar el Papamóvil, me latía fuerte el corazón. Tengo una alegría enorme de recibirlo acá en el país. Él va a traer energía positiva y esperanza, que se necesita mucho”, contó.

Unos metros más allá, Juan cebaba mate para un grupo de compañeros de su parroquia. “Tener al representante de Cristo en la Tierra, para nosotros que somos creyentes, es una alegría inmensa. Y en mi caso, poder estar acompañado por mi hija Victoria. Estas cosas nos unen a todos los argentinos”, sostuvo. Victoria, adolescente, interpretó la masividad de la convocatoria (los organizadores estimaron unas dos millones de personas) como una prueba de que “la gente cree en Dios y se identifica con la religión”. “Es increíble la alegría de la gente después de 39 años”, agregó.

No todos lograron verlo de cerca. A la altura de una de las pantallas instaladas sobre Libertador, hombres y mujeres con la pechera del Hogar de Cristo seguían la misa. “Somos de Ciudad Oculta. Venimos con los chicos del Hogar de Cristo, trabajando para formar una gran familia donde nadie quede solo. Yo soy religiosa, hermana de la Santa Unión, y trabajamos en un centro de adultos mayores. Tenemos el legado de Francisco, que estuvo mucho en las villas, sobre todo en Oculta, y que nos anima a construir la paz. Francisco nos hablaba de la nueva humanidad y hoy lo continúa León”, dijo la hermana Eneko.

Consultada sobre cómo cambiaron las condiciones de vida en el barrio durante el gobierno de Javier Milei, la religiosa enumeró la falta de trabajo, de acceso a la salud y de vivienda. “También es un problema enorme la inseguridad, porque aumentó mucho la circulación de droga y hay mucho consumo. Las familias se quiebran por no tener trabajo. Cada vez hay más demanda”, concluyó.

Lo que la religiosa describió desde el pasto, lejos de las vallas y con la misa en una pantalla, se escuchó poco después en el altar. Ante una multitud, León XIV dedicó la celebración a las familias argentinas, que “hoy más que nunca representan un pilar”. Después nombró los problemas que las atraviesan: la precariedad laboral, la violencia doméstica, las adicciones y las separaciones dolorosas. Sin decirlo, el Papa describió casi lo mismo que la hermana de Ciudad Oculta había contado minutos antes.

Puede que ahí esté una clave de la jornada. Para la mayoría de los que esperaron durante horas, León XIV fue una figura que pasó en segundos detrás de un vidrio o un recorte en la pantalla de un celular. Pero lo que habían ido a buscar no terminaba en verlo. Muchos buscaban que alguien con ese peso nombrara en voz alta lo que viven todos los días.

MC