Milei respondió al pedido de diálogo de León XIV, aclarando que no quiere meterse “en el barro de usar políticamente el discurso del Papa”

Este domingo, poco después que el Papa León XIV le pidiera a la dirigencia política diálogo y convivencias democrática, el presidente Javier Milei afirmó que él está dispuesto a hablar con los diferentes sectores, pero luego aseguró que en nuestro país “no son honestos intelectualmente”, y advirtió que "no quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso" (del Papa).

Primer mensaje del Papa en la Argentina

En el programa de Luis Majul que se emite por LN+, el mandatario afirmó: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

Y agregó: “Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan, pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto”.

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En ese punto, aseguró: “No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”.

Milei luego dijo sentirse “conmovido” por la llegada del Papa a nuestro país, y definió lo ocurrido como un hecho “verdaderamente estremecedor”.

El mandatario recordó: “En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo, hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”.

Llegada del Papa León a Argentina

Y sumó: “Al momento de estrecharle la mano y agradecerle que haya elegido venir fue muy conmovedor. Estamos hablando del máximo líder espiritual del planeta”.

Consultado sobre el encuentro que tuvo con el Papa León XIV en Casa Rosada, reveló: “La verdad es que hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política. Básicamente interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio, algo de lo que vengo trabajando. Hablamos del derecho natural también”.

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Milei aclaró que no quiere hablar sobre la ponencia del Papa aunque reconoció que fue “superlativa”, reconociendo que “hay muchos elementos de muchísimo valor, pero también prefiero guardarlo para mí".

En ese punto, señaló: "Lo que yo le diga sobre lo que he apreciado del discurso del Papa tendrá una lectura política. Yo no quiero tener esa miserabilidad de poner las palabras del Santo Padre en el debate político. Que cada uno haga el análisis que corresponda. No quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso”.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

También habló de la reunión del Santo Padre con miembros del Gabinete en la Casa Rosada y negó los rumores sobre una posible salida de Patricia Bullrich.

El Presidente aseguró: “La doctora Bullrich también estaba ahí. Yo entiendo que esas circunstancias le puedan resultar muy incómodas a la oleada de mentiras y operaciones instrumentadas por el periodismo en los últimos 15 días. Lo lamento. Es un momento tan importante, la doctora Bullrich estaba en un momento en el que le correspondía”.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

La inesperada invitación a Mauricio Macri

Javier Milei reveló que fue él quien pidió que Macri fuese invitado al Palacio Libertad. “Es alguien que no puede faltar. Yo le pedí exactamente a mi hermana. Valoro y agradezco que haya venido".

El Papa León en el Palacio Libertad

Y sumó: "Yo no tengo coincidencias del 100% con el presidente Macri, pero hay determinados conjuntos de valores que no son negociables y a un evento de esta magnitud no podía estar ausente”, detalló.

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Luego explicó que Macri fue “tan importante en la historia argentina” al dar “el primer paso, la primera vez que se le pudo ganar al kirchnerismo”. Y reconoció que, en su presidencia, sentó “las bases que permitieron la aparición del movimiento que hoy me toca liderar a mí”.