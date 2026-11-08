El cruce Milei y Bullrich, y la sonrisa socarrona de Caputo: cómo fue el paso de León XIV por la Casa Rosada

Tras ingresar a la Casa Rosada, el papa León XIV fue acompañado por Javier Milei al Salón Blanco. Después de la foto de rigor, ambos pasaron juntos a saludar a los funcionarios del Gobierno. El Presidente le presentó al jefe de la Iglesia a todos sus ministros y también al asesor presidencial Santiago Caputo, a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La fila de saludos, breve y protocolar, funcionó también como un mapa del poder en el oficialismo.

El último en estrecharle la mano al Papa fue Caputo. El asesor, que no ocupa un cargo formal en el Estado, cerró la ronda de funcionarios con una sonrisa socarrona, en un momento en que su figura volvió a estar en el centro de la escena: es uno de los apuntados en la denuncia que investiga si el Gobierno facilitó la salida de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú, y sigue en disputa con Karina Milei por el control de áreas sensibles del Estado. En la Casa Rosada, sin embargo, tuvo su lugar en la foto con el Pontífice.

Milei y Papa con funcionarios, entre ellos Bullrich.

El otro gesto que no pasó inadvertido fue el de Milei con Bullrich. El Presidente y la exministra intercambiaron una sonrisa cómplice y se dieron la mano al momento de la presentación, en medio de la peor tensión entre ella y el oficialismo desde que llegó a La Libertad Avanza. En las últimas semanas, Karina Milei buscó reemplazarla al frente del bloque en el Senado por la neuquina Nadia Márquez, y en la Casa Rosada crecieron las críticas por sus diferencias públicas con la línea oficial. Este domingo, al menos frente al Papa, la interna quedó en pausa.

El protocolo, como anticipó PERFIL, tenía previsto que tras el saludo en el Salón Blanco se hiciera la presentación formal de las dos comitivas, la del Gabinete nacional y la de la delegación vaticana, en el Salón Vitraux. Después, Milei y León XIV pasaron a una audiencia privada de media hora. En la versión inicial del cronograma, la secretaria general de la Presidencia quedaba afuera, pero a media tarde se confirmó que Karina Milei también estaría.

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En ese encuentro, Milei le entregará al Papa sus regalos: un medallón de plata y oro con el escudo de la República Argentina de un lado y el del Vaticano del otro, con la inscripción “Visita de su santidad León XIV a la República Argentina 8.11.26”, y un aspersorio de ébano y plata con la imagen de la Virgen de Luján, el instrumento con el que se bendice con agua bendita. La elección anticipa una de las escalas del viaje: el miércoles, el Papa celebrará misa en Luján.

Al terminar la audiencia, existe la posibilidad de que el Presidente y el Papa se asomen al balcón de la Casa Rosada para saludar a la Plaza de Mayo, donde se concentraban fieles desde temprano. No figuraba en el cronograma oficial, y en el Gobierno lo planteaban como una opción abierta, sujeta a la decisión de la comitiva vaticana y a los tiempos de la agenda. Si ocurre, sería una imagen más fuerte del día para un Gobierno que busca capitalizar la visita.

La que no estuvo en Balcarce 50 fue Victoria Villarruel. La vicepresidenta no fue invitada al saludo en la Casa Rosada y, a esa hora, ya se encontraba en el Palacio Libertad, donde León XIV dará su discurso ante las autoridades al caer la tarde. Allí PERFIL la vio conversando con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a pocos metros de los asientos que esperaban al Presidente y al Papa.

La escena resume el lugar que el Gobierno le reserva a la vicepresidenta. Villarruel compartirá esta noche un acto con Milei y ocupará su lugar protocolar, algo que no ocurría desde el 1 de noviembre de 2024, salvo en la apertura de sesiones ordinarias. Su presencia no implica un acercamiento: responde a una resolución que el Senado aprobó por unanimidad, con la firma de todos los jefes de bloque y el respaldo de la propia Bullrich, que pedía que el Papa recibiera a una delegación encabezada por la vicepresidenta. La agenda que armó Karina Milei no incluyó una visita al Congreso.

Después de la Casa Rosada, los ministros se trasladarán en combi al Palacio Libertad, donde el Presidente y el Papa hablarán ante gobernadores, legisladores, jueces y empresarios, en un acto transmitido por cadena nacional: primero Milei, después León XIV.

MC