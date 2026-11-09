El "cor inquietum" de León XIV: la filosofía agustina del papa domina su discurso en Argentina

Las primeras veinticuatro horas del papa León XIV en Argentina expusieron la filosofía que guía su pontificado. Tanto en su primera homilía pastoral, pronunciada este lunes en una masiva misa en el barrio de Palermo, como en su discurso en el Pequeño Cottolengo Don Orione y en el Palacio Libertad (el domingo), las intervenciones del papa estadounidense estuvieron atravesadas por las doctrinas fundamentales del influyente teólogo romano Agustín de Hipona (354-430), quien fue uno de los pensadores más importantes de la iglesia primitiva y que aún hoy se considera un doctor de la iglesia.

Robert Francis Prevost se considera un "hijo de Agustín" y es miembro de la Orden de San Agustín (O.S.A.) desde hace casi 50 años. Antes de su elección como papa en mayo de 2025, el religioso estadounidense desarrolló una extensa trayectoria dentro de la orden. Ingresó al noviciado en 1977, realizó sus votos solemnes en 1981 y fue ordenado sacerdote en 1982. Su carrera dentro de la estructura de la orden se consolidó cuando fue elegido Prior General, un cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos entre 2001 y 2013.

Misa del Papa León XIV en Palermo | Crédito: Prensa Presidencia

Misa del Papa León XIV en Palermo | Crédito: Prensa Presidencia

Misa del Papa León XIV en Palermo | Crédito: Prensa Presidencia

Misa del Papa León XIV en Palermo | Crédito: Prensa Presidencia

La Orden de San Agustín es una orden religiosa mendicante fundada en el siglo XIII (1244), cuya regla de vida se basa en los escritos y el pensamiento del obispo de Hipona. Su carisma se estructura sobre tres pilares esenciales: la búsqueda incesante de Dios (el "cor inquietum" o el corazón inquieto), la vida comunitaria en fraternidad ("in unum") y el servicio a la Iglesia a través de la enseñanza y la labor pastoral.

En abril de este año, el pontífice visitó la ciudad argelina de Annaba —la antigua Hipona— para visitar las ruinas de la ciudad donde Agustín vivió, predicó y murió. Sus seguidores se caracterizan por su énfasis en la vida comunitaria, la búsqueda de la verdad a través de la teología y la predicación, y su compromiso con la pastoral.

León XIV en el Cottolengo Don Orione: “Sus vidas no son un peso, son una bendición”

Desde su elección como Papa, León XIV hizo continuas alusiones a su vocación como religioso agustino. En su primer saludo desde la logia central de la Basílica de San Pedro el pasado 8 de mayo, exclamó: "Soy agustino, un hijo de san Agustín, que ha dicho: 'Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo'. En este sentido podemos caminar todos juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado".

Desde su consagración como 267° pontífice católico, León fue consistente en dejar en casi cada uno de sus discursos, catequesis e intervenciones, una perla de la sabiduría trasladada por el Obispo de Hipona. No en vano, su lema papal "In Illo uno, unum" ("En Él, que es uno, somos uno") proviene de una homilía del santo discípulo de San Ambrosio de Milán sobre el Salmo 127.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

Gratia: la crítica a la teología del mérito y la "lógica del negocio"

En la primera misa celebrada en Argentina, este lunes, el texto bíblico sobre la purificación del Templo de Jerusalén sirvió a León XIV para desplegar la teología agustiniana de la Gracia frente a la lógica del mérito, en que la salvación es un don gratuito e inmerecido ("gratia"), y no el resultado de una transacción comercial con la divinidad.

"Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios -dijo ante más de 2 millones de fieles congregados en el Monumento de los Españoles-. Es la lógica pagana del 'dar para tener', la ilusión de poder obtener el favor de Dios ofreciéndole a cambio algo nuestro. Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien".

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Christus Totus: la Iglesia como casa común frente al sectarismo

Las palabras de León en su homilía también se refirieron de forma directa a la noción agustiniana del "Christus Totus" (Cristo Cabeza unido a sus miembros). Al referirse a la sede de la Basílica de San Juan de Letrán, el papa remarcó que "en cuanto tal es signo de unidad y de comunión para todas las Iglesias del mundo (...) la maternidad de la Iglesia de Roma se expresa en el servicio de comunión, para que todos los bautizados se reconozcan hermanos y hermanas en la única casa".

Citando la Carta a los Efesios que incluyó en su predicación ("miembros de la familia de Dios... edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo") el papa resumió la visión agustiniana durante la controversia donatista: la Iglesia no se define por la pureza individual de sus integrantes, sino por la comunión universal ("orbis terrarum") y la edificación común bajo una sola piedra angular.

El Papa León XIV en Palacio Libertad

El Papa León XIV en Palacio Libertad | Crédito: Presidencia

El Papa León XIV en Palacio Libertad | Crédito: Presidencia

El Papa León XIV en Palacio Libertad | Crédito: Presidencia

Christus Medicus: sanación espiritual frente a las fragilidades humanas

Finalmente, la caracterización de Cristo y de su Iglesia como fuente de sanación espiritual entronca con la figura del "Christus Medicus" ("Cristo Médico"), un concepto recurrente en los sermones agustinianos, que señalan que la naturaleza humana se halla herida por las fragilidades de la experiencia humana y requiere de la intervención divina para recuperar la salud espiritual.

León XIV describió esta dinámica al señalar: "Templo del Espíritu y cuerpo místico de Cristo, la Iglesia ofrece el agua viva, Jesús, que sanea y cura nuestras heridas. En torno al Señor, en su casa, también nuestras familias encuentran vigor y salud, y no cesan de dar fruto".

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De Civitas Dei: los límites morales del poder terrenal

El discurso del papa el domingo ante la clase política y las autoridades de la Nación también sirvió para trasladar los conceptos centrales de "De Civitas Dei" ("La Ciudad de Dios") al ámbito de la ética pública y el ejercicio del poder. En sus palabras ante el gobierno, gobernadores provinciales y altos funcionarios, León XIV expuso la distinción agustiniana entre el uso del poder como dominación ("libido dominandi") y la autoridad entendida como deber de servicio ("officium consulendi").

"A quienes han recibido responsabilidades públicas, les corresponde una tarea especialmente exigente -dijo en el Palacio Libertad-. La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos. Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".

Siguiendo el principio agustino de que las estructuras temporales y los bienes materiales deben ser usados ("uti") para el bienestar del hombre y la gloria divina, el papa sentenció: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Civitas Caritatis: caridad en las periferias frente al culto de la utilidad

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, este lunes antes de la misa en Palermo, le permitió al pontífice trasladar su filosofía agustiniana al terreno de la vulnerabilidad social y la discapacidad. Al recordar directamente al fundador de la obra León apeló a la categoría agustiniana central al mencionar el "inquieto corazón de padre y pastor de don Orione", para luego trazar un paralelismo entre la construcción social y la teología de la Civitas (la Ciudad).

En la doctrina agustiniana, el valor del ser humano no reside en su utilidad práctica o económica (utilitas), sino en su dignidad intrínseca como criatura amada por Dios. Siguiendo estos principios, el papa hizo un contraste de la "ciudad de la caridad" con los modelos culturales contemporáneos: "Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física".

En este sentido, León remarcó que las personas con discapacidad y necesidades especiales "no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano". Finalmente, el papa vinculó el desarrollo de una comunidad política con el cuidado de los más vulnerables, afirmando que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad", una idea que conecta con el principio agustino de la caritas como la verdadera medida de la justicia en la civitas.

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"Peregrinus": el gobernante como mero administrador de la patria

La noción de la patria como una herencia que se recibe, se habita temporalmente y se transmite a las siguientes generaciones refleja la filosofía agustina del hombre como "peregrinus" (peregrino o custodio temporal). En la doctrina de la orden, las sociedades humanas y los gobernantes no son propietarios absolutos del orden político ni del tiempo histórico, sino administradores de un bien común.

León XIV remarcó este concepto al afirmar: "Ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe. La recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden, en instituciones que otros fundaron, y en bienes que fueron creciendo gracias al trabajo de muchos. La historia guarda motivos de gratitud y también recuerdos dolorosos. A cada generación corresponde discernir aquello que merece ser conservado, afrontar las consecuencias injustas del pasado y acrecentar el patrimonio material y espiritual común. La Patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros".

"Cada generación recibe una Patria que otros han puesto en sus manos", continuó. "Durante un tiempo le corresponde habitarla, servirla y hacerla crecer. Después deberá entregarla; sí, como cantaba Gardel ‘es un soplo la vida’, pero perdura el bien. Perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir y la fe nos invita a mirar todavía más lejos hacia la felicidad eterna, a la que Dios nos llama".

Misa del Papa León XIV en Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

El papa León XIV en el "papamóvil" rumbo al Monumento de los Españoles | Crédito: Pablo Cuarterolo

El papa León XIV en el "papamóvil" rumbo al Monumento de los Españoles | Crédito: Pablo Cuarterolo

El Papa León XIV recibido por Javier Milei en Casa Rosada | Crédito: Presidencia

El Papa León XIV recibido por Javier Milei en Casa Rosada | Crédito: Presidencia

El Papa León XIV recibido por Javier Milei en Casa Rosada | Crédito: Presidencia

El Papa León XIV recibido por Javier Milei en Casa Rosada | Crédito: Presidencia

Concordia: la democracia se fortalece en los bienes compartidos

El papa también hizo un llamado a la articulación pacífica de las diferencias recurriendo al concepto agustino de la "concordia", según el cual una comunidad política no se constituye por el uso de la fuerza o por coincidencias étnicas, sino por el acuerdo compartido sobre los bienes que sus ciudadanos aman y custodian juntos.

"La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos, y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quién se comparte un mismo destino. De ese modo, se forja una confianza que permite a una sociedad afrontar sus diferencias sin perder la conciencia de aquello que la mantiene unida".

Homo interior: la conciencia personal como motor de la sociedad

La afirmación del papa sobre las dimensiones morales de la sociedad responde a la doctrina sobre la primacía del "homo interior" (el hombre interior). San Agustín sostiene que las instituciones externas colapsan si no están sustentadas en la transformación de la conciencia individual. León XIV expresó: "Hay bienes que una sociedad necesita y que ninguna política pública puede producir por sí sola. La confianza, el perdón, la disposición a servir y la conciencia de que la propia vida tiene un sentido que supere el éxito o la utilidad, se cultivan en la conciencia personal y en la vida de las familias y las comunidades. La fe alimenta y sostiene estos bienes".