Milei acusa el impacto de la visita de León XIV, que en el Cottolengo mostró los vaivenes del Gobierno sobre discapacidad

La primera salida de León XIV fue al lugar donde el Gobierno menos podía controlar la escena: el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. Lo esperaba Axel Kicillof, junto Mariano Cascallares, mandamás de Almirante Brown y actualmente diputado provincial. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, dijo el Papa a los residentes. Sostuvo que el progreso de una nación “también se mide por la acogida” que les da a las personas con discapacidad y advirtió contra las sociedades “llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. Retomó lo que había dicho el domingo ante Javier Milei: “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”.

Kicillof evitó la confrontación directa. Dijo que el Papa había hablado “de cosas con las que me siento tremendamente identificado” y que no quería poner el mensaje “en clave de discordia ni de disputa”. Pero dejó una frase hacia la Casa Rosada: “Hay que escucharlo y abrirse un poco. Esperemos que lo escuchen”.

Axel Kicillof con el Papa León XIV, este lunes.

El Presidente eligió no responder. En una entrevista con Luis Majul en LN+, definió el discurso del Papa como “una ponencia superlativa”, pero se negó a analizarlo: “Yo no quiero tener esa miserabilidad de poner las palabras del Santo Padre en el debate político. No quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso”.

En el Gobierno, la lectura osciló entre el alivio y la preocupación. Ante el pedido de diálogo de León XIV, Milei contestó con un reproche: “Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado (desde la oposición) votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”. Entre esas leyes estaba la emergencia en discapacidad.

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El escenario de Claypole tenía un antecedente incómodo para el Gobierno. El 30 de octubre, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge ordenó embargar $828.708.195 de las cuentas del Ministerio de Salud por la deuda con el Cottolengo en medicamentos, alimentos e insumos de marzo a junio. Con la visita a diez días, el Gobierno anunció el pago. La parada, además, entró en el programa contra la voluntad de la Casa Rosada y se construyó por canales propios, pudo saber PERFIL: un encuentro impulsado por Gustavo Beliz con la embajada de Estados Unidos, otro en La Matanza con el padre Tano, la UTEP, Juan Grabois y el diputado cristinista Facundo Tignanelli, y uno en la UCA con sor Alessandra Smerilli, a cargo del área vaticana de Desarrollo Humano Integral, y la teóloga Emilce Cuda. La Pastoral Judicial, que impulsan el arzobispo Gustavo Carrara y el juez Alejandro Slokar, le entregó a León XIV las Reglas Papa Francisco, que según sus promotores son hoy el único documento jurídico eclesiástico de ese tipo con que cuenta la Santa Sede.

Gustavo Oscar Carrara, arzobispo de La Plata desde 2024

Del otro lado está la política de discapacidad del Gobierno, que en poco más de un año pasó del veto a la firma. En agosto de 2025, Milei vetó la ley de emergencia. El Congreso insistió y el Ejecutivo la promulgó suspendiendo su aplicación. Ese año estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la ANDIS, que terminó disuelta por decreto. El Presupuesto 2026 intentó derogar la emergencia, y el de 2027 proponía cambiar el certificado por un criterio de “invalidez laboral”, hacer la pensión incompatible con el empleo formal y eliminar la actualización mensual de los aranceles a prestadores.

Ante una oposición que amenazaba con prorrogar la emergencia, el oficialismo presentó su propia ley y cedió casi todo lo que le pedían. Diputados la aprobó el 22 de octubre con 237 votos. Según el Frente Renovador, el Gobierno solo se negó a negociar el título, porque no quería la palabra “emergencia”. El texto mantiene la pensión en el 70% del haber mínimo, su compatibilidad con el trabajo registrado, el nomenclador único con actualización mensual y un plazo de 90 días para saldar unos $278.000 millones con los prestadores. El miércoles pasado, el Senado le dio dictamen sin cambios, con el apoyo de LLA, el peronismo, el PRO y la UCR, y la votará el 19.

Queda la letra chica: el capítulo del Presupuesto 2027 que deroga la actualización de aranceles sigue en pie. “Esta ley no puede cumplirse si se cumple el Presupuesto propuesto por el Gobierno”, advirtió Victoria Tolosa Paz. Antes de la llegada del Papa, la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal había dejado su advertencia: “Los gestos solos no alcanzan”.

Lo que vio el Papa en Claypole fue el estado de esa política: una ley que el Gobierno votará después de haberla vetado, suspendido e intentado derogar. Aunque no quiera, Milei se mete en el barro del impacto por la visita de León XIV.

MC/AF