Galería: las mejores fotos de León XIV y su mensaje de inclusión y caridad en el Cottolengo Don Orione
En Claypole, el Papa escuchó a dos residentes y afirmó que el progreso de un país también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad. Además, convocó a los jóvenes argentinos a sumarse al voluntariado.
Ante residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios, pidió que en el país “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión” y destacó el trabajo de la institución, que alberga a más de 400 personas con discapacidad.
Los fotógrafos de PERFIL estuvieron presentes en el Cottolengo Don Orione, donde el Pontífice recorrió parte del predio en papamóvil antes de dirigirse a la capilla. Allí lo esperaban integrantes de la comunidad.
Las mejores fotos de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole
PH: Marcelo Escayola, Pablo Cuarterolo y Juan Obregon