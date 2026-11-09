Galería: las mejores fotos de León XIV y su mensaje de inclusión y caridad en el Cottolengo Don Orione

El papa León XIV visitó este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, durante su segunda jornada de actividades en la Argentina.

La visita de León XIV a la Argentina, en fotos: su llegada, el homenaje a San Martín y el encuentro con Milei

Ante residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios, pidió que en el país “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión” y destacó el trabajo de la institución, que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

Los fotógrafos de PERFIL estuvieron presentes en el Cottolengo Don Orione, donde el Pontífice recorrió parte del predio en papamóvil antes de dirigirse a la capilla. Allí lo esperaban integrantes de la comunidad.

Las mejores fotos de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Juan Obregon

El Papa León XIV Saluda en Don Orione, Claypole | Crédito: Juan Obregon

Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Pablo Cuarterolo

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

PH: Marcelo Escayola, Pablo Cuarterolo y Juan Obregon