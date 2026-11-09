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Galería: las mejores fotos de León XIV y su mensaje de inclusión y caridad en el Cottolengo Don Orione
León XIV en el Cottolengo Don Orione de Claypole | PH: Marcelo Escayola, Juan Obregon y Pablo Cuarterolo
SociedadLEÓN XIV EN ARGENTINA

Galería: las mejores fotos de León XIV y su mensaje de inclusión y caridad en el Cottolengo Don Orione

En Claypole, el Papa escuchó a dos residentes y afirmó que el progreso de un país también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad. Además, convocó a los jóvenes argentinos a sumarse al voluntariado.

Hoy 13:32

El papa León XIV visitó este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, durante su segunda jornada de actividades en la Argentina.

La visita de León XIV a la Argentina, en fotos: su llegada, el homenaje a San Martín y el encuentro con Milei

Ante residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios, pidió que en el país “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión” y destacó el trabajo de la institución, que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

Los fotógrafos de PERFIL estuvieron presentes en el Cottolengo Don Orione, donde el Pontífice recorrió parte del predio en papamóvil antes de dirigirse a la capilla. Allí lo esperaban integrantes de la comunidad.

Las mejores fotos de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León en el Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León en el Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León en el Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León en el Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León en el Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León en el Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
El Papa León XIV Saluda en Don Orione, Claypole
Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Juan Obregon
El Papa León XIV Saluda en Don Orione, Claypole
El Papa León XIV Saluda en Don Orione, Claypole | Crédito: Juan Obregon
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
El papa León XIV llega a Palermo
Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
Papa León XIV llega a Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV llega a Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV en camino a Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Pablo Cuarterolo
Papa León XIV llega a Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola
Papa León XIV - Cottolengo Don Orione
La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione | Crédito: AFP

PH: Marcelo Escayola, Pablo Cuarterolo y Juan Obregon

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