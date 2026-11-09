León XIV recibe a la CGT, los movimientos sociales y los empresarios, con un documento crítico sobre la mesa

Después de pasar la mañana en el Cottolengo Don Orione de Claypole y la misa en Palermo, León XIV tiene esta tarde la cita más esperada por el sindicalismo y las organizaciones sociales. A las 16.10 llegará al auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para el encuentro con el mundo del trabajo que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social. La idea es reunir en una misma sala a centrales sindicales, cámaras empresariales, el campo, movimientos populares y funcionarios judiciales y provinciales.

La sala tiene lugar para unas 700 personas, y los asientos se negociaron hasta último momento. La Iglesia pidió que las delegaciones fueran reducidas. “Cupo muy limitado”, dijeron en la central ante la consulta de PERFIL. Estarán los triunviros Cristian Jerónimo y Jorge Sola, y Gerardo Martínez, de la UOCRA. Por los movimientos sociales irán, entre otros, Alejandro “Peluca” Gramajo, de la UTEP; Silvia Saravia, de Libres del Sur, y Ramiro Berdesegar, de la CCC. Del lado empresarial fueron invitados la AEA, la Cámara de la Construcción, Arcor, Ledesma, la UIA, representada por su vicepresidente Martín Cabrales, y la Mesa de Enlace.

Alejandro Gramajo, de la UTEP, cuando estuvo en una reunión con el papa León XIV en El Vaticano. | Crédito: UTEP

La CGT le entregará al Papa un documento muy parecido al de septiembre, según confirmaron a PERFIL fuentes de la central. El 12 de septiembre, en el Vaticano, León XIV recibió a una delegación con Jerónimo, Martínez y Gramajo, que le entregó un informe de 72 páginas sobre la economía popular. Ese informe no nombra a Javier Milei, pero cuestiona al “Gobierno de La Libertad Avanza” por una “situación penosa y compleja”. El texto de hoy repite ese diagnóstico sobre salarios, jubilaciones, precarización y endeudamiento de los hogares, defiende el diálogo social y suma la preocupación por la inteligencia artificial. Las dos CTA mandaron una carta abierta en la que denuncian una “grave regresión” y “crueldad estatal”.

Milei acusa el impacto de la visita de León XIV, que en el Cottolengo mostró los vaivenes del Gobierno sobre discapacidad

En los gremios esperan que el Papa ubique al trabajo como ordenador social y deje indirectas sobre el rumbo económico. Este domingo, en el Palacio Libertad y frente al Presidente, León XIV se llevó la ovación más larga de la tarde al decir que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Para el sindicalismo, la visita es un respaldo, no una salida. “La mayor tarea va a quedar cuando el Papa se vaya”, anticipó Sola. El consejo directivo de la CGT se reunirá después del viaje con la crisis de las obras sociales como tema central.





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