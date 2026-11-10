León XIV en Córdoba: misa histórica para una multitud con referencias al Cura Brochero y Mama Antula

El papa León XIV concluyó este martes una multitudinaria misa en Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ante más de medio millón de fieles. En su homilía, llamó a construir una patria “fraterna y solidaria”, reivindicó el compromiso social de la Iglesia y convocó a los argentinos a traducir la fe en acciones concretas. “Vayan, evangelicen”, fue una de las consignas centrales de su mensaje.

La celebración comenzó durante la mañana, luego de que el Santo Padre arribara a la provincia a las 9, procedente de Buenos Aires. El avión de Aerolíneas Argentinas había despegado desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 7.30, La agenda que combina actividades religiosas, encuentros pastorales y una nueva convocatoria masiva.

El Papa León llega a Córdoba

En el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella, León XIV fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de la provincia, cardenal Ángel Sixto Rossi. También participaron delegaciones escolares y representantes de organizaciones de personas con discapacidad.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

Un coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, interpretó un repertorio de música sacra. El Papa saludó a los presentes, recibió flores y obsequios, se tomó fotografías y les impartió su bendición antes de iniciar el traslado hacia el predio de FAdeA.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

La llegada del Pontífice estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad y por una multitud que aguardaba desde hacía horas. Durante la madrugada, cientos de miles de peregrinos ingresaron al complejo aeronáutico, donde habían participado de una vigilia que comenzó el lunes por la noche.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

La previa contó con propuestas musicales y momentos de oración. Entre los artistas que acompañaron la espera estuvieron Jairo y Jorge Rojas, quien también interpretó el Himno Nacional Argentino durante la recepción del Santo Padre. La convocatoria reunió a familias, jóvenes, grupos parroquiales y fieles que llegaron desde distintos puntos del país.

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El mensaje de León XIV: compromiso, solidaridad y santidad

Tras recorrer el predio a bordo del papamóvil y saludar a los peregrinos, León XIV tomó su lugar en el altar principal para encabezar la Santa Misa. La celebración se desarrolló a cielo abierto, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con la participación de representantes de la Iglesia y autoridades.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

Durante la homilía, el Papa puso el foco en el compromiso de los cristianos con la sociedad y en la necesidad de construir una comunidad más justa y solidaria. “En el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”, sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, insistió en que la fe debe expresarse a través de acciones concretas y del testimonio cotidiano. “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”, afirmó, y remarcó la importancia de una adhesión plena a Jesucristo.

El Pontífice también convocó a los argentinos a asumir la santidad como una misión que trasciende los templos y las celebraciones religiosas. “Abran sus corazones y con la gracia de Dios vayan y sean santos en la escuela y en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el campo y en la oficina”, expresó.

La exhortación culminó con una consigna dirigida a los fieles: “Vayan, evangelicen”. Para León XIV, la tarea de los cristianos consiste en llevar el mensaje del Evangelio a los demás y hacer visible la belleza de la fe a través de la propia vida.

El recuerdo del Cura Brochero y Mama Antula

Uno de los pasajes más destacados de la homilía estuvo dedicado al Cura Brochero. León XIV pidió realizar una “memoria agradecida” del sacerdote cordobés y lo describió como “un verdadero enamorado del Señor que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida”.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

El Papa destacó que Brochero encontró en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola una experiencia que transformó su existencia y lo impulsó a comprometerse con la misión evangelizadora. “Sólo quien ha conocido la amistad con Jesucristo es capaz de emprender esta tarea apostólica”, señaló.

El Papa León llega a (FAdeA) Córdoba | Crédito: AFP

También evocó a Mama Antula, la primera santa argentina, y resaltó su compromiso con los más necesitados. “María Antonia de Paz y Figueroa supo unir la contemplación con el auxilio al prójimo”, expresó.

Recuperó una frase del papa Francisco sobre la atención a los sectores vulnerables: “Los pobres tienen necesidad de Dios. Y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”. La referencia a Mama Antula también funcionó como un reconocimiento al legado de Francisco, quien la canonizó en 2024. León XIV vinculó así las figuras centrales de la espiritualidad argentina con un mensaje de compromiso social, acompañamiento y servicio a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Una patria solidaria y el legado de los santos argentinos

El Pontífice destacó que los santos supieron asumir los desafíos de su tiempo y transformarlos en oportunidades para anunciar el Evangelio. “Todos ellos supieron asumir los desafíos del propio tiempo histórico y lo transformaron en oportunidad de anuncio de la buena noticia”, sostuvo.

El Papa León XIV en Córdoba

Recordó que todos los cristianos están llamados a la santidad y que esa vocación implica también una responsabilidad misionera. “Tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que nosotros hemos conocido en Cristo”, planteó.

La celebración incluyó además oraciones por el Papa, por la unidad y la paz entre los pueblos, por las comunidades eclesiales, las familias y quienes trabajan en la atención de los enfermos. Las plegarias estuvieron inspiradas en el legado de los santos argentinos y en la necesidad de fortalecer el servicio a los sectores más vulnerables.

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Una jornada histórica en Córdoba

La visita del Papa movilizó a Córdoba desde el lunes. El predio de FAdeA permaneció abierto durante toda la noche para recibir a los peregrinos, que llegaron caminando y ocuparon distintos sectores del complejo para esperar la celebración.

La organización había previsto una asistencia de alrededor de 800.000 personas en la misa, mientras que las estimaciones provinciales proyectaban que la convocatoria total entre las actividades de la visita podía superar el millón de fieles. El despliegue incluyó un amplio dispositivo de seguridad, asistencia sanitaria y coordinación de los accesos.

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De acuerdo con los datos difundidos durante la previa, el operativo provincial contempló unos 11.500 efectivos policiales, 750 bomberos y 470 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), además de los servicios destinados a atender emergencias y ordenar la circulación.

El Papa León XIV en Córdoba.

La llegada de León XIV también tuvo una importante dimensión política, Karina Milei viajó a Córdoba acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el titular de Defensa, Carlos Presti. También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

El recorrido por el centro y el regreso a Buenos Aires

Después de la misa, León XIV continuará su agenda con un recorrido por el centro de Córdoba. El traslado desde FAdeA se realizará en un vehículo cerrado hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe, donde el Papa abordará el papamóvil para saludar a los fieles.

El Papa León llega a Córdoba

El itinerario comprende avenida Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado. La organización dispuso vallados a lo largo del trayecto para permitir que los peregrinos y vecinos puedan observar el paso de la comitiva.

Merchandising de la visita del Papa León XIV

Alrededor de las 12.30, el Pontífice saludará desde el balcón del Arzobispado, sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo. Posteriormente, se trasladará hacia la Catedral de Córdoba, donde a las 15.15 encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

A las 16.55 está previsto que parta desde el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella rumbo a Buenos Aires, donde su llegada se estima alrededor de las 18.10. La agenda continuará por la noche con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El encuentro, previsto para las 20.15.

LT