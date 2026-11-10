Todos los detalles de la visita del Papa a Córdoba este martes y sus actividades cuando retorne a Buenos Aires

El Papa León XIV abordará este martes 10 de noviembre un avión que saldrá de Aeroparque a las 7:30 y arribará al aeropuerto Ambrosio Taravella de la capital cordobesa a las 9:00.

A las 10:00, el Santo Padre encabezará una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA).

Prevén que la visita del papa León XIV tendrá un impacto económico de más de US$ 88 millones en la Ciudad

A las 15:15, León XIV se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Papa León XIV vísperas de la visita a Cordoba | Crédito: AFP

Cómo son los controles en Córdoba por la visita del Papa

El lunes empezaron a llegar a Córdoba diferentes contingentes que participarán de estas jornadas especiales.

Por ese motivo, la Policía Caminera y otras dependencias realizan controles en las diferentes rutas y accesos de la provincia, chequeando documentación y condiciones de los vehículos para la prevención y acompañamiento de quienes llegan desde diferentes lugares de Argentina.

Además, desde la apertura del predio, la Policía de Córdoba acompaña la entrada de los asistentes a la vigilia, con presencia en los accesos y diferentes puntos de control para organizar la circulación y dar la máxima seguridad posible durante la jornada.

Papa León XIV vísperas de la visita a Cordoba | Crédito: AFP

El retorno del Papa a Buenos Aires y sus actividades

El martes, León XIV abordará un vuelo de regreso a Buenos Aires a las 16:55, y la jornada terminará con su participación en una vigilia de oración con jóvenes que se realizará en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El miércoles a las 8:00 de la mañana visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

La misa del Papa: silbidos y abucheos contra Javier Milei y Karina desde el sector de discapacitados

A las 10:00 horas, el Papa celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de una movilización masiva de la que participarán, según los cálculos previos, millones de fieles en las inmediaciones del santuario y de la plaza Belgrano.

Francisco y León XIV

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

León XIV se despedirá de Argentina a las 14:00 en una ceremonia formal que se realizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde abordará un avión con destino a Lima, Perú, donde dará terminará su gira por Latinoamérica.

HM