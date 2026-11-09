La misa del Papa: silbidos y abucheos contra Javier Milei y Karina desde el sector de discapacitados

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, fueron recibidos con silbidos y abucheos en el Monumento de los Españoles. Ocurrió cuando la transmisión oficial los enfocó y su imagen apareció en las pantallas gigantes instaladas en la plaza Intendente Seeber.

Muchas de las protestas salieron del sector ubicado junto a la pantalla principal, donde estaba un grupo numeroso de personas con discapacidad.

El episodio se dio horas después de que el papa León XIV visitara el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el sur del conurbano bonaerense. Fue su primera actividad pastoral en la segunda jornada de su visita al país. Desde allí dejó un mensaje que se leyó como una señal hacia el Gobierno, cuestionado por los recortes en las prestaciones por discapacidad.

El mensaje en Claypole

El hogar aloja a más de 400 personas con discapacidades graves. Ante ellas, el Pontífice destacó los valores de “dignidad, integración y amistad fraterna” que distinguen a lugares como ese. Advirtió que “tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, les dijo. Y agregó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Axel Kicillof sorprendió al papa León XIV con un particular regalo durante su visita al Cottolengo Don Orione

Hacia el final, León XIV volvió a pedir un cambio, como lo había hecho el día anterior. “Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, expresó.

También convocó a los jóvenes a sumarse como voluntarios: “¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad! ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?”. Cerró con una referencia al papa Francisco y pidió poner “los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados” para “derribar las fronteras del egoísmo”.

La ley de discapacidad, todavía en debate

La visita del Papa coincide con la discusión por el futuro de la ley de emergencia en discapacidad (27.793), que vence el 31 de diciembre. La Iglesia argentina participó del debate, autoridades del Episcopado se reunieron con legisladores libertarios para pedir un acuerdo y reclamaron la prórroga de la norma.

El Gobierno no la va a extender. En su lugar, impulsa la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que retoma casi todo el esquema de la emergencia pero como régimen permanente.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en octubre, con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Lo acompañaron La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales. Los votos negativos fueron de diputados de Córdoba y la izquierda se abstuvo. El 4 de noviembre consiguió dictamen en el Senado, donde se votará el 19 de noviembre.

El acuerdo se destrabó después de que el oficialismo aceptara retirar del Presupuesto 2027 los cambios que proponía para las pensiones. Entre ellos estaban:

•restringirlas a casos de “invalidez laboral”;

•eliminar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso;

•prohibir que se cobren junto con un empleo registrado;

•desregular el nomenclador de prestaciones.

Jorge Macri destacó el mensaje del Papa León XIV: "Nos llama al esfuerzo de la unidad"

Qué establece el proyecto

•Pensión: ratifica la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el CUD como requisito principal.

•Trabajo: permite cobrar junto con un empleo formal o el monotributo, mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos. Si se supera el tope, la pensión se suspende de forma provisoria, pero no se da de baja, y se reactiva automáticamente cuando termina el vínculo laboral.

•Prestaciones: mantiene un nomenclador único, obligatorio para obras sociales, prepagas y el Estado, e incluye a los titulares en el programa Incluir Salud.

•Presupuesto: los fondos de Salud para el área no podrán ser, en términos reales, inferiores a los del año anterior. Si no alcanzan, se completarán con transferencias del Tesoro.

•Controles: prevé auditorías periódicas con cruces de datos de ANSES, ARCA y RENAPER. Si se detecta una irregularidad, el beneficio puede suspenderse de forma preventiva, con notificación previa y derecho a descargo.

•Deudas: el Gobierno deberá presentar en 30 días un cronograma de pagos a los prestadores y cancelar las deudas pendientes.

Los reclamos que siguen

El sector no está del todo conforme. El Presupuesto 2027 todavía incluye un capítulo que elimina la actualización mensual de los aranceles a los prestadores, y varios bloques condicionan su apoyo a que se retire. “Esta ley no puede cumplirse si se cumple el Presupuesto propuesto por el Gobierno”, advirtió la diputada Victoria Tolosa Paz.

Organizaciones de Córdoba, por su parte, aseguran que no fueron consultadas y siguen pidiendo la prórroga de la emergencia.

IC/AF