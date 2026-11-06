Prevén que la visita del papa León XIV tendrá un impacto económico de más de US$ 88 millones en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para ser escenario de un acontecimiento histórico con la llegada del papa León XIV entre el 8 y el 11 de este mes, un evento que generará un impacto económico estimado en más de US$ 88 millones para la Capital Federal.

Con la previsión de recibir a más de 1,24 millones de visitantes, entre 240 mil turistas nacionales e internacionales que pernoctarán en la ciudad y un millón de excursionistas que asistirán a las celebraciones masivas del lunes 9 y martes 10, el encuentro impulsará de manera directa al sector hotelero, la gastronomía, el comercio y los servicios locales.

La visita del papa León XIV impulsará el comercio y proyecta 85% de ocupación hotelera en la Ciudad de Buenos Aires

Ante este desafío organizativo y logístico, las autoridades porteñas dispusieron diferentes operativos para garantizar el desarrollo de todas las actividades programadas.

Impacto económico x visita papal

Buenos Aires como destino de fe

La presencia del Santo Padre vuelve a poner en valor la profunda identidad espiritual de la capital porteña, un destino donde la fe y la historia se entrelazan en su valioso patrimonio arquitectónico e cultural. Las basílicas, iglesias y centros de culto de Buenos Aires no solo representan espacios de devoción, sino también valiosos atractivos turísticos que reflejan el legado cristiano del país.

En el marco de esta visita histórica, la Ciudad desplegará una agenda especial de actividades gratuitas diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva a residentes y visitantes, destacándose los circuitos guiados por Monserrat y Flores, los recorridos dedicados a la figura de Mama Antula y las tradicionales rutas por Huellas de la Fe, San Telmo y los templos emblemáticos de Palermo.

Además de las propuestas guiadas, el patrimonio urbano cobrará una dimensión visual inédita mediante intervenciones lumínicas en 37 templos históricos y en monumentos icónicos como la Catedral Metropolitana, el Obelisco, el Teatro Colón, el Cabildo y el Puente de la Mujer.

Esta confluencia de fe, cultura y turismo refuerza el posicionamiento de Buenos Aires como referente mundial en la organización de grandes eventos, complementando su vasta oferta gastronómica de más de 7.000 locales y su destacada vida cultural que abarca cientos de teatros, museos y espacios de recreación abiertos al mundo.

“La visita del Papa León XIV representa un acontecimiento histórico para Buenos Aires y una oportunidad de encuentro para miles de personas que vivirán estos días con fe y esperanza. Nuestra Ciudad se prepara para recibir a quienes lleguen a compartir este momento tan significativo, con la responsabilidad y el compromiso que implica ser sede de un evento de esta magnitud”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.