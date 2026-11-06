Ante la llegada del Papa León XIV, un foro de referentes argentinos pidió superar las divisiones políticas y recuperar el diálogo

El Foro de Diálogo por el Humanismo expresó su apoyo a la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y convocó a los distintos sectores de la sociedad a superar las divisiones políticas, religiosas y culturales. Mediante una declaración pública difundida en Buenos Aires, la organización llamó a transformar la llegada del Pontífice en una oportunidad para fortalecer la convivencia y promover compromisos compartidos.

"La visita del Papa León XIV nos convoca no solamente a escucharlo, sino también a volver a escucharnos entre los argentinos", expresó el Foro en un comunicado.

El viaje apostólico se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Foro de Diálogo por el Humanismo respaldó la visita de León XIV

La organización, integrada por referentes de diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales y religiosos, difundió una declaración titulada Por una cultura del encuentro, el diálogo y la responsabilidad social compartida. "Consideramos que su presencia constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia para el conjunto de la sociedad argentina", manifestó.

El documento fue presentado en medio de los preparativos para recibir al Pontífice, cuya agenda incluye celebraciones religiosas, encuentros pastorales y actividades institucionales.

El Foro también hizo referencia a las dificultades que atraviesa la sociedad argentina para construir proyectos comunes.

"La Argentina necesita reconstruir vínculos, superar enfrentamientos estériles y recuperar la capacidad de reconocernos como integrantes de una misma comunidad nacional", sostuvo. Y agregó: "Necesita comprender que la diversidad de ideas no tiene por qué convertirse en enemistad y que ninguna diferencia justifica renunciar a la búsqueda del bien común".

El llamado a superar las diferencias políticas y religiosas

Uno de los principales ejes de la declaración es la búsqueda de espacios de entendimiento entre personas con posiciones diferentes.

Desde su creación, el Foro reúne a integrantes de distintas tradiciones y sectores de la sociedad, con el objetivo de promover intercambios sobre los desafíos nacionales. "El diálogo auténtico puede abrir caminos de reconocimiento mutuo y traducirse en responsabilidades y acciones compartidas", señaló la organización.

También destacó que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a los católicos. "Esta invitación no supone uniformidad de pensamientos ni exige compartir una misma fe", aclaró.

El documento propone que la diversidad de opiniones forme parte de la construcción de acuerdos y no constituya un impedimento para trabajar sobre objetivos comunes.

La encíclica Magnifica Humanitas y el mensaje del Papa

El Foro identificó como una de sus principales referencias la encíclica Magnifica Humanitas, publicada por León XIV en mayo de 2026.

El documento pontificio aborda la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y los desafíos que presenta el desarrollo tecnológico, especialmente la inteligencia artificial.

La organización recuperó sus enseñanzas para abordar las dificultades económicas y sociales argentinas.

"No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de quienes viven en la pobreza, las dificultades de las familias, las preocupaciones de los trabajadores, las incertidumbres de los jóvenes y las legítimas aspiraciones de quienes esperan una sociedad más justa", afirmó.

También mencionó la importancia de la dignidad del trabajo, la atención a los sectores vulnerables y la responsabilidad social.

Quiénes integran el Foro de Diálogo por el Humanismo

La declaración está acompañada por una nómina de integrantes provenientes de distintos ámbitos profesionales, políticos y culturales.

Entre ellos aparecen

•Adorno, Adolfo •Aguilar, Myriam •Araguas, Fernando •Arena, Mayra •Bisso, Lucía •Ceballos, Lucas •Del Percio, Enrique •Devoto, Fernando •Estigarribia, Maximiliano •Fandiño, Santiago •Ferronato, Bruno

•Goldman, Daniel •González , Ricardo

•Groppa, Víctor Hugo

•Iribarren, Diego

•Lastra, Avelino

•Lauría, Fernando

•Martiarena, Edgardo

•Martínez, Silvia

•Moreno, Sergio

Muñiz, Erika

•Oubiñas, Nicolás

•Pavone, Milagros •Piani, Liliana •Piñeiro Iñíguez, Carlos •Prozzi, Silvio

•Quijano, José Luis (Cote)

•Reposeira, Lucía

•Solís, Hugo

•Spataro, Lautaro

•Spataro, Santiago

•Storani, Federico

•Tenenbaum, Ernesto Jorge

Cuándo llegará León XIV a la Argentina y qué actividades realizará

La visita apostólica comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. El programa oficial contempla un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de actividades con autoridades, representantes diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil.

También están previstas celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ante la proximidad del viaje, el Foro expresó su deseo de que el mensaje papal tenga continuidad después de las actividades oficiales. "Deseamos que esta visita no se agote en las celebraciones multitudinarias, en los gestos protocolares o en la emoción de unos pocos días", señaló.

Finalmente, la organización convocó a convertir el encuentro en acciones concretas: "Aspiramos a que deje una huella duradera, que nos impulse a transformar la escucha en diálogo, el diálogo en encuentro y el encuentro en compromisos concretos por una Argentina más humana, fraterna y solidaria".