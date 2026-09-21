El turismo internacional en la Ciudad de Buenos Aires registró un marcado crecimiento en lo que va de 2026: entre enero y julio arribaron más de 1,6 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior. En este marco de recuperación e incremento de viajeros globales, las autoridades locales anunciaron la restitución del vuelo directo y diario entre Buenos Aires y Londres operado por British Airways, programado para volver a volar sin escalas a partir de marzo de 2027.

Con el restablecimiento de esta ruta non-stop, las autoridades locales apuntan a recuperar y superar las cifras récord de 2019 —cuando arribaron más de 55.000 turistas británicos— y aprovechar el alto perfil de consumo de este segmento, cuyo gasto promedio aumentó un 40% en comparación con la pospandemia.

El impulso de visitantes al territorio porteño proviene de mercados clave como Estados Unidos, la recuperación de Brasil, Chile y Uruguay, como así también de nuevos mercados como China. En este último caso, a partir del vuelo inaugurado en noviembre que conecta Buenos Aires con Shanghái (el más largo del mundo, con escala en Auckland), el turismo chino creció un 60%. Actualmente, dicha ruta, es la única que conecta directamente a China con Sudamérica, posicionando a la Ciudad como la puerta de entrada para toda la región.

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Vuelos a Londres

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires, a través de Visit Buenos Aires, y British Airways impulsaron conjuntamente la recuperación de la conexión directa con Londres, una de las rutas prioritarias para el turismo internacional del destino. Como resultado, a partir de marzo de 2027 la aerolínea restablecerá este servicio con un vuelo non-stop diario.

“Venimos realizando un largo trabajo junto a British Airways, en el que presentamos la potencialidad de Buenos Aires, la relevancia del mercado británico para la Ciudad y la importancia estratégica de recuperar la conexión directa con Londres. Restablecer esta ruta era una prioridad para nosotros porque la conectividad es una herramienta fundamental para recuperar y seguir haciendo crecer el turismo internacional. Volver a contar con un vuelo directo diario a partir de marzo de 2027 es un paso muy importante para generar nuevas oportunidades para que más turistas elijan Buenos Aires”, señaló, al respecto, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

El mercado británico tuvo históricamente una relevancia estratégica para la Ciudad de Buenos Aires. En 2019, año récord para el turismo internacional, la Ciudad recibió más de 55.000 turistas provenientes del Reino Unido. Tras la pérdida de la conexión aérea directa, en 2025 los arribos desde ese mercado se ubicaron un 14% por debajo de los niveles de 2019. Sin embargo, aun sin contar con un vuelo directo, el mercado viene registrando un crecimiento sostenido a tasas de dos dígitos desde 2023, reflejando una demanda que continúa fortaleciéndose.

A su vez, en 2025 el gasto promedio del turista británico creció un 40% respecto de 2019 y, en el acumulado entre enero y julio de 2026, el Reino Unido superó a Francia y se posicionó como el cuarto mercado europeo en cantidad de arribos a la CABA. Estos indicadores refuerzan el valor estratégico de recuperar la conexión directa con Londres, tanto por el volumen de visitantes como por su nivel de gasto y su impacto en la economía de Buenos Aires.

La nueva operación diaria prevista a partir de marzo de 2027 permitirá potenciar un mercado que ya muestra un fuerte dinamismo y generar las condiciones para superar los niveles récord alcanzados en 2019.

Posicionamiento internacional

Con una propuesta turística amplia y de calidad, que integra cultura, gastronomía, grandes eventos, deporte y experiencias urbanas, Buenos Aires continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional y su proyección como destino estratégico de la región.

Como se sabe, la Ciudad de Buenos Aires se erige como un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.