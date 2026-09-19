Tras inaugurar el mayor parque solar de Córdoba, Bugliotti proyecta otro en Carlos Paz

Euclides Bugliotti inauguró en Deán Funes un parque solar privado para abastecer al 70% del consumo energético de sus empresas y anticipó un segundo proyecto de 20 megas con baterías en Carlos Paz. El empresario aseguró que la generación propia le permitirá reducir costos, destacó el impacto de la nueva infraestructura sobre la red eléctrica del norte cordobés y planteó que para acompañar el crecimiento productivo “hacen falta 20 parques” como el que acaba de poner en marcha.

El empresario ubicó el proyecto dentro de una estrategia más amplia de reducción de costos. Aseguró que la generación propia representa un ahorro para sus empresas y vinculó esa decisión con un escenario en el que la energía continúa teniendo un peso importante dentro de los costos empresarios. En ese sentido, cuestionó la situación que atraviesan los consumidores y advirtió sobre el impacto de los aumentos de las tarifas. Según sostuvo, el invierno reciente produjo incrementos de entre 60% y 80% en determinados costos vinculados con la energía, aunque consideró que ese nivel de aumento no necesariamente se repetiría en los próximos meses.

En ese contexto, planteó que el país necesita ampliar fuertemente su capacidad de generación. “Estos parques realmente se ocupan un poco, pero hace falta 20 parques”, sostuvo, en referencia a la necesidad de desarrollar más infraestructura energética.

El proyecto también tiene una particularidad en su relación con el sistema público. Bugliotti explicó que la energía que no sea consumida directamente por sus empresas no se comercializa de manera convencional con los usuarios, sino que ingresa al esquema acordado con el Epec, que entrega un mecanismo de compensación que luego puede ser utilizado por la empresa. “Yo le doy a Epec y ellos me da un bono”, explicó el empresario, al describir el funcionamiento del sistema.

Para Bugliotti, la experiencia muestra que la cooperación entre el sector privado y el Estado resulta necesaria para desarrollar este tipo de infraestructura. “Esto es privado, pero dependemos de los públicos”, resumió y valoró el rol técnico que, según su mirada, tuvieron el Gobierno de Córdoba y los organismos vinculados con la energía.

Otro parque, ahora con baterías.

El empresario anticipó además que el proyecto energético de Deán Funes no será el último. En su agenda aparece un segundo parque, ubicado en Carlos Paz, que incorporará almacenamiento mediante baterías y tendrá una potencia de unos 20 megas. La iniciativa se encuentra en una zona que Bugliotti describió como “compleja” desde el punto de vista de la infraestructura. La intención es avanzar con un parque que pueda combinar generación y almacenamiento, una tecnología que suma costos importantes, pero permite administrar la energía generada en distintos momentos del día.

En cuanto al financiamiento, Bugliotti sostuvo que el grupo atravesó un período de casi dos años con pocas inversiones y que contaba con recursos acumulados para afrontar el proyecto. “Este parque lo hicimos sin invertir”, afirmó, en una referencia al financiamiento externo, y aseguró que el crecimiento de la empresa permitió avanzar con la obra. La construcción del parque movilizó además una importante cantidad de trabajadores. Según Bugliotti, más de 400 personas participaron en las distintas etapas del emprendimiento, entre personal técnico, de limpieza, profesionales y trabajadores vinculados a las empresas del grupo.

La apuesta energética se conecta con otra transformación que Bugliotti tiene en marcha en Córdoba: el futuro del Orfeo. El empresario confirmó que el proyecto ya está definido y que contempla un ambulatorio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, además de un desarrollo comercial. “Esto va a ser un shopping”, afirmó, aunque señaló que todavía quedan definiciones vinculadas con la estructura del emprendimiento.

“Hay que ver qué hacemos con la gente que no tiene trabajo”. En el marco de la inauguración de su parque solar en Deán Funes, Euclides Bugliotti puso el foco en una de las discusiones centrales de la economía argentina: el crecimiento de actividades como la minería, la energía y el oil and gas frente a las dificultades que todavía atraviesan otros sectores. “Acá hay un 50-60% que está bien. Esa gente no genera mucho empleo, pero genera mucha divisa”, señaló.

Para el empresario, el desafío consiste en encontrar mecanismos para asistir a quienes no logren incorporarse a esa transformación productiva. “Hay que ver cómo hacemos para que subvencionen a la gente que no va a tener trabajo”, sostuvo.

Bugliotti consideró que la discusión debe centrarse en cómo cambiar la matriz productiva y cómo trasladar los beneficios de los sectores que generan divisas hacia el resto de la economía. En paralelo, señaló que el consumo muestra movimientos moderados y mencionó incrementos que ubica entre el 1% y el 3%.

La mirada sobre 2027. Consultado sobre la posibilidad de una reelección de Javier Milei, Euclides Bugliotti se mostró interesado en la composición del Congreso y expresó que no observa el escenario como una preocupación central. Consultado sobre si veía posibilidades para el peronismo, fue tajante: “El peronismo, si se une, es imbatible”. Respecto sobre qué debería mejorar o calibrar el Gobierno, planteó que el principal problema sigue siendo la situación económica de una parte de la población. “La gente piensa que del barro no vamos a salir y están totalmente equivocados”, sostuvo.