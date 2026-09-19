Fue secretario de Transporte y su familia se quedó con una ruta privatizada

El Gobierno terminó de adjudicar los primeros 9.000 kilómetros de las privatizaciones de las rutas. Entre las beneficiarias aparece Guido Mogetta SA, la empresa familiar del exsecretario de Transporte de Javier Milei, Franco Mogetta.

En el Boletín Oficial de Córdoba se publicó, con fecha del 4 de septiembre, la creación de la empresa Covicen SA integrada por Afema SA, Pablo Federico e Hijos SA y Guido Mogetta SA. El consorcio ganó el Tramo Centro de la Etapa III. El directorio de la empresa está integrado por Guido Ricardo Mogetta Prevedello, el hermano del ex Secretario de Transporte de Nación.

La compañía familiar fue fundada por el padre del exfuncionario, Guido Mogetta, en 1979,y tiene antecedentes en construcción, obra pública y transporte. Tras su fallecimiento, cada hermano recibió una cantidad de acciones.

Desde el entorno de Mogetta comentaron a PERFIL que “nunca tuvo participación en la empresa” y que “lo que heredó se lo vendió a su madre y a sus hermanos”. “Tampoco participó del proceso de licitación como funcionario, porque renunció antes”, agregaron fuentes allegadas al exsecretario.

Desde la Secretaría de Transporte expresaron a este medio que “Franco Mogetta no tiene relación comercial ni participación accionaria con la firma Guido Mogetta”. “A su vez, durante su mandato como secretario de Transporte, no firmó ni participó del armado de pliegos y condiciones de la Red Federal de Concesiones”, añadieron.

En la declaración jurada que presentó como funcionario, Mogetta registró en 2024 un 5,71% de la empresa por herencia. En 2025 se desprendió de ese paquete accionario. Si bien el inicio formal del proceso de privatización fue dispuesto por el Ministerio de Economía recién el 29 de agosto de 2025, más de tres meses después de la salida de Mogetta. La licitación específica de la Etapa III, que comprendió el Tramo Centro, se autorizó el 21 de febrero de 2026. Pero, el 14 de febrero de 2025, cuando Mogetta todavía era secretario, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 97/2025, que autorizó el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales SA, movimiento central para el proceso de licitaciones posteriores a empresas privadas.

Franco Mogetta se fue del Gobierno el primero de mayo de 2025. Según expresó tiempo después, fue una salida “consensuada”. Unos días después de su renuncia, se afilió formalmente a la Libertad Avanza en Córdoba. De acuerdo a los registros periodísticos de la época, el Ejecutivo busca crecer en esa provincia y el exfuncionario sería una de las piezas claves para el sello libertario en tierras cordobesas.

El tramo que ganó el consorcio comprende unos 681,92 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en las provincias de Santa Fe y Córdoba. El segmento cuenta con los peajes Carcarañá, James Craik y Franck. Además, está previsto que se hagan otros tres peajes: Leones, San Francisco y Totoras, como así también quedan habilitados a colocar otros no detallados, pero con previa autorización de Vialidad Nacional.

De esta manera, el grupo empresario, que ofertó $ 1.399 en la licitación, amasaría $ 29 mil millones por año en recaudación por las cabinas, alrededor de US$ 19 millones al tipo de cambio mayorista del cierre de ayer. Si se contempla que el contrato es por 20 años, el guarismo implicaría unos $580 mil millones o US$ 383 millones. Cabe aclarar que la estimación plantea un escenario donde se mantuviera el flujo vial durante el período concesionado por el mismo importe. En los documentos está contemplado que la tarifa se actualice regularmente.

Los datos surgen de un análisis realizado por PERFIL se basó en los pliegos y en los datos brindados en la página de la Red Federal de Concesiones, donde se contempla el tránsito del último año disponible por cada peaje y las distintas tarifas para cada tipo de vehículo. Desde Vialidad Nacional aclararon a este medio que, al momento de la toma de posesión, rige el precio que se cobraba en ese momento. Tras finalizar las obras iniciales requeridas podrán aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones actualizadas por el Coeficiente de Variación de Tarifa.

A su vez, de los pliegos se desprende que tienen aval para realizar otros negocios como la construcción e instalación de centros comerciales; paradores de camiones; lavaderos de autos y camiones; hotelería; sucursales bancarias; restaurantes, sitios de esparcimiento estaciones de servicio para automotores, centros logísticos; paradores de transporte de pasajeros, como otras actividades comerciales. Todo esto con previa habilitación de Vialidad.