Encuesta: Milei y el peronismo, frente a un escenario cada vez más polarizado

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el escenario electoral aparece atravesado por una polarización creciente, aunque todavía con un importante segmento del electorado que no encuentra una representación definida. Así surge de la última encuesta nacional de Consultora Analogías, realizada entre el 5 y el 8 de septiembre.

El estudio registra, al mismo tiempo, una base oficialista que se mantiene en torno a un tercio del electorado y un espacio opositor que reúne a casi la mitad de las preferencias cuando se suman sectores moderados y más definidos. En paralelo, la evaluación de la gestión de Javier Milei muestra nuevos signos de deterioro.

El oficialismo mantiene una base, pero la oposición reúne más apoyos

La medición de Analogías divide al electorado según su posicionamiento frente al Gobierno. El oficialismo reúne un 21,5%, mientras que el oficialismo moderado alcanza el 12,8%. En conjunto, ambos segmentos representan el 34,3% de los consultados.

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Del otro lado, la oposición concentra el 30,8% y la oposición moderada suma otro 18,2%. En total, el espacio opositor alcanza el 49%.

Entre ambos polos queda un 16,7% del electorado definido por la consultora como "segmento en disputa". Se trata de personas que evalúan negativamente al Gobierno pero que, al mismo tiempo, todavía no encuentran una representación política con la cual identificarse.

La distribución no es homogénea. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el oficialismo alcanza el 27%, mientras que entre los mayores de 60 años se ubica en 20%. En el caso de la oposición, llega al 37% entre quienes tienen entre 45 y 59 años y al 34% tanto entre los 30 y 44 como entre los mayores de 60.

Peronismo y Milei, en una disputa prácticamente empatada

La pregunta directa sobre el espacio político que los encuestados apoyarían en una eventual elección presidencial de 2027 vuelve a mostrar una competencia de dos polos.

El Peronismo Unido aparece con 31%, apenas por encima de Javier Milei, que registra 30,7%. Más atrás se ubican una eventual fuerza de gobernadores, con 7,4%, y la izquierda, con 6,2%.

El dato que completa el escenario es el elevado nivel de indefinición: 24,7% respondió "no sabe".

Para Analogías, estos números configuran una "polarización tendencial" en la que el peronismo y Milei disputan el primer lugar con una diferencia mínima, mientras una porción importante del electorado permanece todavía fuera de esa confrontación.

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La distancia entre ambos espacios también cambia según los segmentos. Milei consigue su mayor registro entre los jóvenes de 16 a 29 años, con 36%, mientras que el Peronismo Unido alcanza el 33% entre las mujeres y el 39% entre quienes tienen secundaria incompleta.

Se profundiza el desgaste de Milei

El escenario electoral se combina con una evaluación cada vez más crítica de la gestión presidencial. El 50,6% de los encuestados calificó con 1, la peor nota posible, al Gobierno de Milei. Otro 21% le otorgó 2. De esta manera, siete de cada diez consultados se ubican en los dos niveles más bajos de la escala.

La evaluación de la economía presenta un panorama similar: 50,6% le puso 1 al manejo económico del Gobierno y 19,2% lo calificó con 2.

La imagen personal del Presidente también muestra un diferencial negativo. La opinión negativa sobre Milei alcanza el 57,6%, frente a un 36,4% de opiniones positivas, mientras que el 5% restante no respondió.

Otro indicador incorporado por Analogías refuerza la tendencia. El 60,9% de los encuestados afirma estar peor económicamente que un año atrás y apenas el 13,4% considera que está mejor. El índice combinado de expectativas económicas personales registró en septiembre su peor resultado de los últimos dos años: el saldo entre optimismo y pesimismo pasó de -8,4 en diciembre de 2024 a -25 en septiembre de 2026.

El desgaste tampoco se limita a la evaluación económica. El 63,1% considera que existe "mucha" o "bastante" corrupción en el Gobierno, mientras que el 61% entiende que Milei defiende "poco" o "nada" la causa Malvinas.

Ficha técnica: Fecha del relevamiento: del 5 al 8 de septiembre de 2026. Casos: 2.932 casos efectivos. Ámbito geográfico: 24 provincias de la Argentina. Método: entrevistas telefónicas mediante sistema IVR, sobre teléfonos móviles y fijos. Muestra: construida sobre parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad. Error muestral: ±2,0%, con un nivel de confianza del 95%.