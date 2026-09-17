Ranking de Intendentes: Lidera un radical que alegra a De Loredo y dos peronistas completan el podio

El intendente radical de Río Tercero, Marcos Ferrer, encabeza el ranking de imagen técnica entre los mandatarios de las 21 ciudades más pobladas de la provincia de Córdoba, con un diferencial positivo de +11,2% (53,8% de imagen positiva frente a 42,6% de negativa). Según el último estudio de opinión pública elaborado por la consultora Videns, el expresidente del partido y principal socio político de Rodrigo De Loredo marca presencia entre sus pares.

El podio provincial lo completan dos referentes clave del oficialismo peronista: Damián Bernarte (San Francisco), con un saldo favorable del +10,6%, y Eduardo Accastello (Villa María), que alcanzó un +8,4%.

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El lote de los dirigentes con mejor desempeño en el territorio cordobés lo completan Oscar Santarelli (Villa General Belgrano), con un diferencial de +8,0%, y Maxi Rivarola (Villa Dolores), quien cosechó un +7,7%. Asimismo, en la capital alternativa de la provincia, el intendente Guillermo De Rivas (Río Cuarto) logró situarse en la sexta colocación general al registrar un saldo positivo del +6,0% (52,1% de aprobación frente al 46,1% de desaprobación).

En la mitad de la tabla, la contención en el margen de aprobación exhibe a referentes como Natalia Bellón (La Carlota) con +3,3%, Jorge De Nápoli (Alta Gracia) y Federico Zárate (Jesús María) ambos con +2,4%, y Andrea Nievas (Deán Funes) cerrando el segmento positivo con un +0,5%.

Por debajo de la línea neutral y encabezando el plano de saldos negativos, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, se ubicó en el puesto 11 con un diferencial del -0,1% (49,3% de positiva frente a 49,4% de negativa). Passerini protagonizó, además, uno de los retrocesos mensuales más pronunciados del relevamiento al caer 6,8 puntos en comparación con la medición de agosto.

Majorel refleja el resultado en Marcos Juárez

En el fondo de la nómina regional, los números reflejan un escenario de marcada erosión política. Sara Majorel (Marcos Juárez) ocupa el último lugar de las 21 ciudades relevadas al firmar un diferencial del -14,6% (41,1% de imagen positiva contra 55,7% de negativa) y sufrir el desplome más agudo del mes (−7,6 puntos). La acompañan en los escalones inferiores Fernando Rambaldi (La Calera) con −8,7% y Juan Manuel Moroni (Bell Ville) con −7,2%.

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Respecto a las dinámicas de movilidad mensual, la mayor recuperación técnica de la provincia la encabezó Maxi Rivarola en Villa Dolores, con una suba de +3,9% en su diferencial. Le siguieron Renato Raschetti (Cruz del Eje), que trepó +2,1% para situarse en −5,1%, y Esteban Avilés (Villa Carlos Paz), que recuperó +1,9% de margen para quedar en −3,2%.

El relevamiento de la consultora Videns se realizó entre el 7 y el 12 de septiembre de 2026 mediante el sistema de encuestas online estructuradas (CAWI Research). El universo de estudio abarcó muestras estratificadas por conglomerados urbanos sobre la población mayor de 18 años en 21 ciudades de la provincia (con un promedio de entre 426 y 512 casos por localidad) y un margen de error global estimado entre ±4,5% y ±5,3%.