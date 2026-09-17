Siciliano: "El Presupuesto Nacional contempla cero obra pública para Córdoba”

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, cuestionó la falta de obras de infraestructura para Córdoba contempladas en el proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso. Lo hizo durante la apertura de la XIII Jornada de Infraestructura de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Delegación Córdoba.

En ese marco, Siciliano destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado en la provincia y sostuvo que Córdoba se encuentra entre las jurisdicciones que más obras de infraestructura ejecutan actualmente. “Para nosotros es un orgullo participar y agradecer a CAMARCO la invitación y el trabajo en equipo que hacemos el sector privado y el sector público en Córdoba, para que hoy seamos una de las provincias que más obras de infraestructura hace en la Argentina”, señaló.

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Sin embargo, el eje de su discurso estuvo puesto en el Presupuesto Nacional. El funcionario cuestionó que el proyecto enviado por el Ejecutivo nacional no incluya obras de infraestructura para Córdoba.

“El presupuesto actual que ha enviado el Presidente de la Nación no contempla ninguna obra de infraestructura para Córdoba. Córdoba es una de las provincias que más aporta al Tesoro Nacional, no solo en materia de retenciones sino también en materia impositiva, porque es una provincia que produce, es agroexportadora y con una fuerte industria metalmecánica”, afirmó.

Según Siciliano, esa contribución debería traducirse en mayores inversiones nacionales en infraestructura para acompañar la actividad productiva provincial.

“Esto debería verse reflejado en las obras que el Gobierno Nacional manda a Córdoba para acompañar el proceso productivo que tiene nuestra provincia. Si Córdoba es de las que más aporta, debería recibir en consecuencia. Sin embargo, hay cero obra pública contemplada para Córdoba”, sostuvo.

“No es una pelea partidaria”

El ministro buscó además despegar el reclamo de cualquier alineamiento partidario y convocó a los distintos sectores políticos a acompañar el planteo de la Provincia. “Este reclamo no tiene que ver con kirchneristas ni libertarios. Pareciera que uno tiene que ser una cosa o la otra para reclamar. Esto tiene que ver con defender a Córdoba. Esta no es una pelea partidaria, es una pelea de los cordobeses”, expresó.

Siciliano vinculó la discusión por la infraestructura con el impacto que tienen las obras sobre el empleo, la producción y la llegada de nuevas inversiones. Como ejemplo, mencionó la Circunvalación de Río Cuarto, que, según indicó, genera alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos, además de los empleos indirectos vinculados a su ejecución.

También señaló que las obras que realizan de manera conjunta el Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba en la Capital generan alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos y cerca de 6.000 indirectos.

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“A eso hay que sumarle los hospitales que estamos haciendo, la Ruta 19, las obras de desagües, de cloacas y todo lo que estamos haciendo en cada rincón de la provincia”, agregó.

Para el funcionario, la infraestructura no debe ser considerada únicamente como una inversión destinada a mejorar servicios o conectividad, sino también como una herramienta para fortalecer la actividad económica. En la misma línea, remarcó el impacto que puede tener la infraestructura sobre las decisiones de inversión privada.

Y agregó: “Por eso es tan importante que el Gobierno Nacional entienda que Córdoba es una aliada estratégica, en términos industriales y de recaudación, para que la Argentina crezca”.

Pedido a empresarios y diputados nacionales

Sobre el cierre de su intervención, Siciliano pidió el acompañamiento del sector empresario y de los representantes cordobeses en el Congreso Nacional para impulsar modificaciones al proyecto de Presupuesto.

“Lo que hablamos con los empresarios de CAMARCO es pedirles que nos acompañen en este reclamo y que los diputados nacionales por Córdoba, de todos los partidos, acompañen el pedido de decirle al Presidente: no discrimine más a Córdoba”, manifestó.

Finalmente, insistió en que el planteo debe superar las diferencias partidarias. “No lo digo desde un partido o desde el otro. Lo digo como cordobés y como ministro de Córdoba. No pueden discriminarnos, porque Córdoba hace mucho para que la Argentina crezca. No es lógico que la Nación siga dejando a Córdoba afuera del plan de obras de infraestructura”, concluyó.