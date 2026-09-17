Osvaldo Gross analizó el auge de los contenidos gastronómicos en redes: “Creo que es más un mostrar que un educar”

El reconocido pastelero Osvaldo Gross llegó a Córdoba y repasó su trayectoria, marcada por una particular combinación entre la gastronomía y su formación científica. Licenciado en geoquímica y química de minerales, explicó cómo el método científico le permitió desarrollar una forma de enseñar basada en la precisión y la reproducibilidad de sus recetas.

En diálogo con Punto a Punto Radio junto al empresario Leandro Alberione, dueño de la cadena Cherry Season, hablaron sobre las nuevas tendencias gastronómicas, el auge de las meriendas y las diferencias entre enseñar cocina y mostrar preparaciones en redes sociales. El evento junto a la Fundación OSDE fue pensado como un recorrido por distintas etapas de la carrera de Gross, acompañado por productos que representan diferentes momentos de la pastelería.

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“La idea es compartir con la gente cuál es el ciclo de vida de cada exponente, cómo comencé, cómo se dio mi carrera y cómo está actualmente”, explicó el pastelero. La convocatoria tuvo una respuesta inmediata y las entradas se agotaron en apenas dos horas. Gross había previsto presentar tres productos para mostrar cómo cambiaron las preferencias desde los años 90 hasta la actualidad, con una tendencia hacia la reducción de azúcares y harinas y la búsqueda de opciones más saludables.

Nuevos hábitos gastronómicos

Gross también se refirió a los cambios en los hábitos gastronómicos y destacó el crecimiento de la merienda como actividad social. “En los últimos 10 años se incorporó la hora de la merienda, que antes no existía tanto como evento social”, explicó. Según señaló, para estudiantes y jóvenes universitarios salir a merendar se convirtió en un punto de encuentro dentro de la vida cotidiana.

El pastelero también destacó que los gustos se volvieron más diversos y que las propuestas actuales combinan nuevas tendencias con preparaciones tradicionales. En ese contexto, mencionó desde opciones más saludables hasta el regreso de productos clásicos.“Hoy todo eso ha cambiado y se busca tanto lo estético como el sabor, coexistiendo lo moderno con la vuelta a las fuentes tradicionales como la pasta frola.”

Otro de los temas fue el cambio en la forma de consumir contenidos gastronómicos a partir del crecimiento de las redes sociales. Gross marcó una diferencia entre quienes utilizan estos espacios para enseñar y quienes simplemente muestran preparaciones. “Creo que es más un mostrar que un educar. Son dos tareas distintas”, afirmó.

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El pastelero recordó que durante su trayectoria buscó transmitir conocimientos que pudieran ser aplicados por quienes seguían sus programas. “Mi tarea siempre fue educar con programas didácticos para que la gente tenga un oficio y pueda vender sus productos o regalarlos a su familia”, sostuvo.

El valor de los ingredientes

Alberione explicó, por su parte, cómo Cherry Season fue evolucionando desde sus primeras tiendas en estaciones de servicio hasta convertirse en una propuesta centrada en el café, la pastelería y la experiencia gastronómica.

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El empresario destacó especialmente la importancia de la calidad de los ingredientes y de los detalles.“El café de especialidad busca mejorar calidad desde finca, cosecha y selección.” Gross coincidió y señaló que aspectos como "la presentación, la vajilla y el entorno también forman parte de la experiencia de quien consume".

Osvaldo Gross recordó además sus anteriores visitas a Córdoba y mencionó especialmente un popup realizado junto a Adriana García, al que asistieron más de 1.100 personas. En esta oportunidad, Gross volvió a la provincia para participar de la actividad organizada junto a la Fundación OSDE y compartir con el público distintas etapas de su trayectoria profesional. "Muy feliz de estar aquí", expresó.

Crédito de origen: Entrevista realizada por Juan Bernaus y Julieta Fantini en Es por acá, de Punto a Punto Radio.