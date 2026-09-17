Visita del papa León XIV a Córdoba: ya producen 400 mil hostias para la multitudinaria misa en FAdeA

En Córdoba ya se preparan unas 400 mil hostias que serán consagradas por el papa León XIV durante la multitudinaria misa en el predio de FAdeA en el marco de la visita del Sumo Pontífice a la ciudad capital.

La hermana Mónica, de la Congregación de San José, explicó que tienen "la misión específica de preparar las hostias y los ornamentos litúrgicos para la celebración de la Santa Misa".

"Efecto León XIV": se dispararon casi un 400% las búsquedas de hotel en Córdoba y Alta Gracia

Cómo se fabrican las hostias

Además señaló a Mitre Córdoba que son las proveedoras “de toda la provincia y de todo el país”.

“Tenemos comunidad en Buenos Aires y aquí la comunidad de Córdoba y distribuimos a todo el país, a todas las provincias. Éramos cuatro comunidades y tuvieron que cerrar dos y quedamos en los puntos más específicos, más puntuales, más Córdoba por ser centro y Buenos Aires también por ser muy grande”, relató en diálogo con Laura González y Rolo Pedrotti.

"Nosotros tenemos la fundación, está guiada por un sacerdote, Clemente Marchisio, justamente el domingo va a ser la fiesta de él, de su aniversario de beatificación, que lo beatificó el papa Juan Pablo II, y lo celebramos como fiesta litúrgica el 20 de septiembre", agregó.

También contó que ese religioso descubrió cuando iba a misionar en Turín que "los altares estaban muy abandonados, sucios, las hostias no eran de harina de trigo como debe de ser, estaban hechas con otro tipo de harina, el vino era adulterado porque no era de uva, y él descubrió ahí que Dios le llamaba a fundar una congregación que se dedicara exclusivamente al servicio de Jesús Eucaristía".

“La hostia es fácil, harina y agua, no tiene ningún otro elemento. Nosotras trabajamos todos los días con 25 kilos de harina, harina cuatro cero, tiene que ser la más refinada, y el agua, pero tiene que ser el agua bien, bien, bien fría, porque si vos amasás esa harina, tenemos una olla especial para eso, y si se amasa con agua natural, que no esté helada el agua, se corta la harina, se queda toda cuajada y no sirve para trabajar", precisó.

"Queda como un yogur bebible más o menos ese espesor. Tenemos máquinas hidráulicas, cada máquina tiene dos planchas doble, la parte donde ponemos la masa, y la otra que baja. Son dos discos, uno aplasta, y cuando aplasta, marca la impronta que tiene del dibujito arriba, que son para las hostias grandes, las hostias chiquitas, y después eso se corta en otra máquina para sacar las hostias chicas y las hostias grandes", detalló.

Y luego completó: "O las podemos cortar en una maquinita que todavía la conservamos, la queremos mucho porque cuando no hay luz, también podemos trabajar a mano, cortar todo a mano".

"Y antes de empaquetar, tenés que llevar la otra máquina que vibra para sacar las que están rotas, las que están quemaditas, las que no sirven para la consagración, esas se van eliminando y van cayendo en una caja de acero inoxidable, tenemos todo y ahí ya están listas esas después para empaquetar las hostias", describió la religiosa.

Papa León XIV en Córdoba: quieren convocar mas de 8.000 voluntarios y buscan "gente de buena voluntad”

"400 mil hostias para la visita del Papa"

"Nos pidieron 400.000 hostias chicas. Y nosotras, gracias a Dios, desde que nos preguntaron si podíamos preparar, yo la verdad que le dije a otro medio, yo fui a la capilla, recé y le dije, ´Jesús, voy a decir que sí, porque vos después vas a multiplicar los panes´, porque yo sé que lo va a hacer. Entonces, le dije lo hacemos. Y le dije al padre, encargado de la liturgia, ´sí, sí, nos comprometemos y lo vamos a hacer´", confirmó Mónica.

También aseguró que esta semana van a llegar con la mitad de las solicitadas. "Ya vamos a completar las 200.000 hostias. Estamos a full trabajando", puntualizó.

"Nosotras somos tres hermanas, pero somos dos hermanas que trabajamos en las hostias. La otra hermanita tiene 83 años, ella atiende en lo que es la portería, la venta de hostias que viene en las parroquias de todos los días. Tenemos que tener también para la venta la cotidiana. Y tenemos dos señoras, una es mi prima que me vino a dar una manito, somos de Rosario nosotras. Yo ya estoy viviendo en Córdoba, viene mi prima a darnos una mano. Y una señora que trabaja acá con nosotras, que también sale ahí en algunos videítos", mencionó.

Además indicó que "lo primero" que hicieron fueron hostias para celíacos.

"No sé cómo van a hacer los que distribuyan la comunión, pero van a tener que dar a todos. Yo, digo, tengo fe, la verdad, a mí eso me mueve mucho y me da mucha alegría, pero sí, esperemos que nadie se quede con ganas de recibir a Jesús", finalizó la religiosa,

En este video de Canal 10 de Córdoba (entrevista de periodista Juan Manuel Fernández) puede observarse el proceso de producción de las hostias.

