La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero, criticó los cambios propuestos por el gobierno del presidente Javier Milei al asegurar que "otra vez avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad".

“Ahora, a través del Presupuesto 2027, pretenden derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el Congreso se encuentra tratando el tema en comisiones. Y avanzan sobre derechos consagrados, como la eliminación del arancel único, que es lo que garantiza que en nuestro país no haya ciudadanos con discapacidad de primera y de otros de tercera o cuarta”, sostuvo la funcionaria.

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“Un nuevo atropello”

Además consideró que es “un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que mas necesitan, todo en nombre del ´equilibrio fiscal´”.

Y luego completó: “Una falta de respeto que el Ministro Lugones, a sabiendas de lo que se estaba presentando en el Congreso, no haya puesto el tema sobre la mesa el día lunes, cuando tuvo sentados a todos los ministros de salud del país y a las respectivas áreas de discapacidad”.

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“Nos toman el pelo”

“Nos toman el pelo”, remarcó la funcionaria del gobierno de Martín Llaryora.

“Un tema de esta gravedad no puede ocultarse ni tratarse a espaldas de las provincias”, insistió.

“Desde Córdoba, junto a Martín Llaryora seguimos acompañando a las personas con discapacidad, a las familias y a las instituciones, e insistimos fuertemente en que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de sus responsabilidades”, recordó Montero.

“Nos cansa tanta hipocresía y tanta crueldad”, concluyó en una extensa publicación de la red social “X”.