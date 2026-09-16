La mamá de Trinidad habló tras la condena: "Si él hubiera querido pedir perdón desde el primer momento, hubiera llamado a mi abogado"

La condena a ocho años de prisión efectiva para José Nieto, dueño de los dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros en julio de 2023, generó alivio, aunque no cerró el dolor de la familia. Sofía Ballesteros, mamá de la adolescente de 15 años, se refirió al fallo judicial y cuestionó el pedido de perdón realizado por el acusado durante sus últimas palabras ante el tribunal.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Sofía sostuvo que la sentencia representa un antecedente para casos vinculados con ataques de animales y remarcó la importancia de que los propietarios asuman la responsabilidad por sus mascotas.

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La Cámara Primera del Crimen condenó a José Nieto a ocho años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso real con lesiones leves. El hombre fue detenido inmediatamente después de la lectura del veredicto y trasladado a la cárcel de Bouwer. La sentencia quedó por debajo de los nueve años solicitados por la fiscal Milagros Gorgas y de los 12 reclamados por la querella. La defensa, por su parte, había pedido la absolución.

La condena

Consultada sobre cómo recibió la resolución, Ballesteros aseguró que esperaba una condena mayor.“Sí, ojala hubiera sido un poco más, pero estoy conforme porque el abogado hizo mucho. Gracias a él se pudo hacer justicia también por Trini”, expresó. La mujer también destacó que el fallo puede marcar un precedente en la Justicia cordobesa. “Sí, sí, sí, porque no hubo casos muy específicos con este tema de animales”, sostuvo.

Durante el juicio, Nieto pidió perdón públicamente a la familia de Trinidad y afirmó: “No quise que pasara esto”. Sin embargo, Ballesteros aseguró que no se sintió reconfortada por sus palabras. “No, yo no le creí. Yo no sentí ese perdón. Si él hubiera querido pedir perdón desde el primer momento, hubiera llamado a mi abogado para reunirse en el estudio conmigo y pedirme perdón; ahí uno podría llegar a sentirlo”, afirmó.

La mamá de Trinidad también explicó por qué no creyó en el pedido de perdón del acusado: “Tampoco lo sentí porque nunca me miró a los ojos”, afirmó. Al ser consultada sobre si consideraba que Nieto se sentía responsable de lo ocurrido, respondió: “No, no lo sentí, no se conmovió nada”.

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Ballesteros cuestionó los argumentos que, según relató, intentaron responsabilizar a su hija durante el proceso judicial. “Ellos acusaban a Trini de que quería entrar a robar, y nada no era asi. A Trini nunca le hizo falta salir a robar o salir a pedir porque no lo necesitaba. Decir esas cosas de mi hija me parece fatal”, manifestó.

La mujer también se refirió a la normativa que lleva el nombre de Trinidad y que fue implementada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. En ese marco, sostuvo que el foco debe estar puesto en la responsabilidad de los propietarios. “Creo que al perro no se le puede juzgar, es al dueño, por eso es dolo eventual. El responsable tiene que hacerse cargo de la mascota”, afirmó.

El recuerdo de Trinidad

Sofía también habló del lugar que Trinidad mantiene dentro de su familia y de cómo atraviesan el duelo desde su muerte. La recordó como una joven “alegre, simpática, una buena chica con todo un futuro por delante”. “Ella va a seguir estando siempre presente en nuestros corazones. La muerte de mi hija nunca la voy a poder superar”, expresó.

Ballesteros contó que su hija menor, que tenía 11 meses al momento del ataque, no llegó a conocer a Trinidad, aunque la familia mantiene vivo su recuerdo. “Es seguir adelante por mis otros cuatro hijos que me quedan en vida. Y que no haya más otra Trinidad, otro Salvador, ni otros niños”, concluyó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio en el programa "Pensavalle informa" con Mario Pensavalle y Viviana Villalba.