Cachanosky corrigió al Presidente: "Tu error es de introducción a la economía, Milei"

El economista Roberto Cachanosky criticó un razonamiento del presidente Javier Milei sobre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo al asegurar que es “un error de introducción a la economía”.

“Si la oferta de trabajo es constante y aumenta la demanda de trabajo porque se crean más puestos de trabajo, entonces el salario real sube”, argumentó en su cuenta de la red social “X”.

“Oferta constante, demanda aumentando, el precio sube”, sintetizó Cachanosky.

Y luego cerró con un toque de ironía: “Elemental Watson”.

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Qué dijo el presidente Milei

En un discurso pronunciado en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se volvió a difundir en las redes, el Presidente había sostenido: “Se lo pongo con un caso ridículo: ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? La tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. ¿Voy a crear puestos de trabajo? Si la cantidad de gente no cambia”.

Y luego había completado: “¿De qué están hablando? O sea gobernar es generar bienestar, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres y menos indigentes”.

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Crítica de Giacomini

El economista libertario Diego Giacomini también cuestionó el argumento de Milei. "Si la oferta de trabajo (“gente”) está constante y la demanda de trabajo (“puestos de trabajo”) crece; entonces sube el precio real en el mercado de trabajo; o sea, sube el poder adquisitivo del salario".

"El AF (por el expresidente Alberto Fernández) del Liberalismo, Javier Milei", finalizó el consultor en un posteo de "X".

JP / EM