Misiones: una mujer fue detenida acusada de vender por Facebook turnos falsos para hospitales

Una mujer fue detenida en la provincia de Misiones acusada de vender por Facebook turnos falsos para hospitales y sanatorios. La maniobra se conoció cuando varias damnificadas denunciaron que pagaban las reservas, pero cuando acudían a los centros de salud descubrían que las reservas no existían, por lo que habían sido engañadas.

La investigación comenzó tras una denuncia formulada por un funcionario del Parque de la Salud, luego de detectar publicaciones en las que se ofrecían, a cambio de dinero, supuestos turnos para distintas especialidades médicas, maniobra que produjo que varias personas pagaran y fueran engañadas.

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Acusada de vender turnos falsos por Facebook

La acusada realizaba publicaciones en la red social Facebook bajo el nombre de una persona física, desde donde se ofrecía gestionar turnos para clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, traumatología y oftalmología, entre otras especialidades, destaca el parte policial.

Según la denuncia, los supuestos turnos eran ofrecidos para los hospitales Madariaga, Favaloro y Fátima, además de otros centros asistenciales, y se cobraban diferentes montos según la especialidad solicitada. El engaño quedaba al descubierto cuando las damnificadas se presentaban para recibir atención y constataban que las reservas no existían.

A partir de la denuncia, la Dirección de Cibercrimen verificó las publicaciones y preservó registros digitales. Posteriormente, investigadores de la Unidad Regional X y de Investigaciones Complejas avanzaron con tareas de campo que permitieron identificar a la mujer que estaría vinculada al delito.

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Detenida por supuesta estafa

Con orden del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, los investigadores allanaron una vivienda del barrio Unión de Itaembé Miní, donde detuvieron a Agustina L. (24) y secuestraron su celular.

El dispositivo será sometido a pericias por especialistas de la SAIC y de Cibercrimen para establecer el alcance de la maniobra, reconstruir las operaciones realizadas y determinar si existen más personas damnificadas.

Fuente: NA.