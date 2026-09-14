Cómo será el túnel subacuático que promete marcar un hito histórico en la integración territorial de Argentina y Chile

Un paso clave hacia la integración física del extremo austral del continente comenzó a cobrar forma con los estudios de factibilidad para construir un túnel subacuático entre Argentina y Chile. La megaobra proyectada bajo el histórico estrecho de Magallanes, promete marcar un hito histórico y busca solucionar una de las barreras geográficas más complejas del planeta: la desconexión terrestre permanente entre la América continental e insular en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
El conducto se emplazará a varias decenas de metros por debajo de la lámina de agua del estrecho, protegido contra la acción de las corrientes marinas y el tránsito de buques metaneros y cargueros de gran calado.
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Contará con salidas de evacuación estancas cada determinados metros, galerías secundarias de escape, sensores automáticos de detección de incendios y resguardos antisísmicos adaptados a la tectónica de la zona (falla Magallanes-Fagnano).
El megaproyecto del túnel subacuático avanza en sus estudios integrales de factibilidad, los cuales evalúan el impacto ambiental marino, las corrientes subacuáticas y las especificaciones finales del diseño ejecutivo antes de su licitación internacional.
Sobre el alcance global y la utilidad territorial de los análisis de ingeniería en ejecución, el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, enfatizó la visión del estudio y anticipó que “el túnel tendría aproximadamente tres kilómetros bajo el lecho marino más un kilómetro adicional de ramal en cada extremo para conectarse directamente con las rutas continentales e insulares”.
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¿Cómo será el proceso de armado del túnel subacuático entre Argentina y Chile?
El Sistema de Túnel Sumergido Impulsado (TBR) es el método con mayor consenso inicial. El proceso de armado se asentará en la construcción en dique en seco, los bloques o bloques prefabricados de hormigón armado (dovelas gigantes de más de 100 metros de largo) se moldean en tierra firme.
Además, se implementará el proceso de flotación y remolque, las secciones se sellarán en sus extremos de manera provisoria con mamparos herméticos y se remolcarán sobre la superficie del agua hasta el punto exacto de instalación.
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A través del llenado controlado de tanques de lastre, los módulos se hundirám de forma milimétrica sobre una zanja previamente dragada en el lecho marino.
Por último, se llevará a cabo el acoplamiento subacuático. Se ejecutará por medio de la participación de buzos especializados y sistemas robotizados que conectarán los módulos bajo el agua. La junta elástica se sellará por medio de la diferencia de presión hidráulica y el conducto se cubre con capas de roca para protegerlo de la erosión marina y anclas de embarcaciones.
PM/fl