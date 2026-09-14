El video de la imponente imagen de la Cordillera de los Andes nevada, desde el aire

Un nuevo fenómeno viral fascinó a los usuarios de redes sociales tras la difusión de un video de la Cordillera de los Andes registrado en pleno trayecto trasandino. La pieza audiovisual capta la magnificencia de los picos andinos tapizados por un denso manto de nieve, en un encuadre aéreo que deja ver crestas, glaciares y valles bajo un cielo despejado.

Las imágenes, capturadas durante el cruce entre Argentina y Chile, acumularon cientos de miles de reproducciones en pocas horas. El contraste del relieve montañoso con la nieve acumulada despertó no solo la fascinación técnica y estética de los pasajeros, sino que también motivó el análisis de expertos en clima e hidrología.

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Para apreciar de forma más directa el recorrido aéreo sobre las cumbres, este video del cruce sobre la Cordillera de los Andes muestra el espectáculo visual de los montes totalmente cubiertos de nieve en el trayecto que conecta ambos países

El científico argentino especializado en meteorología oceánica y ciencias de la atmósfera Matías de Oto señaló que “estas postales aéreas reflejan una recarga estratégica de los acumuladores naturales de agua dulce. La estabilidad de la cobertura nívea en las cuencas altas es determinante para mantener las reservas hídricas durante el deshielo estival”.

El especialista detalló que el comportamiento térmico actual ha generado ‘pulsos de precipitación sólida’ constantes en las cotas superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que asegura la cobertura visible desde el aire.

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El paso continuo de frentes fríos húmedos desde el Océano Pacífico favoreció una acumulación continua de nieve en la alta montaña que no se registraba con tal magnitud desde hacía varios años, explicó el climatólogo y geógrafo argentino Germán Poblete.

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Las autoridades aeroportuarias destacan que, si bien la presencia de nieve y viento en altura demanda un monitoreo constante de la navegación aérea, las condiciones de visibilidad clara tras los frentes de tormenta regalan las mejores vistas panorámicas del continente.

PM/LT