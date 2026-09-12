Ley de Zonas Frías: el senador correntino Espínola confirmó que buscarán dictamen la próxima semana

El senador nacional por Corrientes Carlos Mauricio Espínola confirmó que trabajará para obtener dictamen la próxima semana para el proyecto de ley de zona fría.

"Nosotros vamos a impulsar que se pueda tener dictamen la semana que viene", afirmó Espínola durante una entrevista con Hoja de Ruta, de acuerdo con la publicación de El Litoral difundida por NA.

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Corrientes: zonas frías

El legislador explicó que se trata de un planteo que viene impulsando junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Sostuvo que la iniciativa busca que las provincias del norte puedan acceder a beneficios y señaló que "la energía que pagamos es cara y necesitamos cierta compensación".

También advirtió que la propuesta puede generar resistencia entre sectores que actualmente cuentan con subsidios.

"Hay sectores que indudablemente no van a estar a favor de la discusión de esa ley", señaló.

Remarcó que además de conseguir el dictamen será necesario conocer qué legisladores acompañarán el proyecto.

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Cómo sigue el debate

"Hay senadores que a lo mejor no lo firman porque eso puede afectar a determinado sector o a su provincia", explicó.

Durante la entrevista planteó que las provincias deben trabajar en conjunto para defender sus intereses frente al Gobierno nacional.

"Son los momentos cuando más tenemos que estar nosotros juntos, juntos los correntinos trabajar en conjunto para defender lo que es de nuestra provincia", afirmó.

Vinculó el debate energético con reclamos por infraestructura, rutas y el impuesto a los combustibles y cuestionó que determinadas obras queden exclusivamente en manos privadas.