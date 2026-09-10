El analista Jorge Asís consideró que el exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, a través de su hija Candelaria, le hizo “el penúltimo servicio al peronismo”.

“8 años después del accidente y a través de su hija Candelaria- De la Sota le hizo el penúltimo servicio al peronismo. La facilitación del objetivo de unidad. Homenaje estratégicamente oportuno”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

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El análisis de Jorge Asís

“El evento sirvió para juntar a los exponentes de bandas acaso antagónicas que discuten lícitamente liderazgo en el año par, convencidos de que deben soportarse para convivir en el próximo año impar porque tienen la obligación moral de imponerse al Fenómeno Milei que fue creado, en efecto, y financiado, por el peronismo que ahora se amontonaba en el subsuelo del hotel Savoy”, analizó.

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Referentes del peronismo

“En primera fila, Martín Llaryora y Juan Schiaretti compartían con Carlos Bianco, prolija representación de Axel, y con la competencia de Sergio Massa al lado de Gerardo Zamora y ambos casi pegados con Juan Manuel Olmos, accionista fuerte del Maxikiosco que justamente maniobra la artesanía de otra banda integradora con los presentes Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel”, describió Asís.

“Mientras se compartía la emoción de Candelaria que aludía a la obsesión de su padre con la cultura del trabajo, podía verse también a Jorge Brito, relativo outsider en la misma fila del escapado Diego Guelar, mientras al costado, con perfil subterráneo, contemplaba la astucia de Juanjo Álvarez, Tito Lusiardo, con infinitas batallas ganadas y perdidas en la Provincia del Pecado, hoy acaso el interlocutor de la Doctora detenida”, prosiguió Asís en su análisis.

“Se registró la máxima coincidencia en el abrazo colectivo a Felipe Solá, el referente más lúcido del Felipismo, factor que camina y se expande por Argentina”, cerró este comentario en la red social “X”.