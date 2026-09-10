Leandro Santoro contra el gobierno de Milei por la morosidad: "Les chupa un huevo"

Leandro Santoro criticó con dureza la política de la administración del presidente Javier Milei sobre la morosidad al asegurar que “les chupa un huevo”.

Al ser consultado sobre si tenía expectativas por el logro de la oposición en Diputados de emplazar a las comisiones para tratar y dictaminar un proyecto de alivio para los deudos morosos, respondió: “No, porque acá lo que tiene que haber es una reacción social porque el gobierno de Milei por más que salga una buena ley del Congreso la va a vetar”.

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“Les chupa un huevo”

“Porque su concepción es una concepción darwinista. Ellos creen que es un acuerdo entre privados”, consideró en diálogo con Noelia Barral Grigera de “El Destape”.

“No miden la asimetría de poder entre una persona que esta desesperada, y el dueño de una billetera virtual”, agregó el legislador de la ciudad de Buenos Aires.

“Les chupa un huevo en definitiva, esto es lo triste. Entonces como son tan dogmáticos con la economía, estoy seguro que por más que salga una buena ley la van a vetar”, insistió Santoro.

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Crítica a los bancos y billeteras virtuales

“Lo que tiene que haber es una reacción de la sociedad porque hoy los bancos y las billeteras virtuales se están llevando un pedazo grande del esfuerzo de los argentinos”, sostuvo en otra parte de la entrevista.

“Lo que hay que entender es que la riqueza se produce socialmente. Estos tipos ganaron con el discurso que es ´el sálvese que puede´, y que la riqueza se acumula solamente de acuerdo al esfuerzo individual”, cuestionó Santoro.

“Y no es así, el esfuerzo individual no te garantiza el éxito. Cuánta gente se rompe el traste laburando y no llega a fin de mes, como el mercado tampoco te garantiza oportunidades”, concluyó Santoro.