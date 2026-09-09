Kicillof con Passalacqua en Misiones: "Tenemos un Gobierno nacional al que le importa muy poco lo que pasa en las provincias"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que al gobierno del presidente Javier Milei "le importa muy poco lo que pasa en las provincias" durante su visita a Misiones.

"Junto al gobernador Hugo Passalacqua firmamos convenios de colaboración y asistencia recíproca en diferentes áreas de nuestros gobiernos", escribió en su cuenta de la red social "X".

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Kicillof en Misiones

"Estos acuerdos estratégicos profundizan la articulación en materia de seguridad y desarrollo agrario e industrial entre dos provincias que se dedican al trabajo, el turismo y la producción y por eso comparten problemáticas similares frente a la crisis generada por Milei", precisó el mandatario bonaerense.

Y luego completó: "Tenemos un Gobierno nacional al que le importa muy poco lo que pasa en las provincias y que propone un modelo que castiga a las economías regionales".

"Nuestra respuesta es seguir fortaleciendo el federalismo", remarcó Kicillof.

Además contó que comenzó la jornada "con dos visitas que reflejan cómo la ciencia y la tecnología pueden potenciar la educación, la producción y el desarrollo".

"Primero recorrimos la Secundaria de Innovación de Posadas junto a sus estudiantes, que nos mostraron todo el trabajo que realizan y lo importante que es para ellos tener un equipo docente que los reconozca como protagonistas", relató.

"También visitamos la Biofábrica Misiones S.A., que se especializa en la producción agrícola con biotecnología; una industria fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país", agregó el gobernador bonaerense.

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El mensaje de Passalacqua

"Feliz de recibir en nuestra provincia al querido colega gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien compartimos una agenda de trabajo para seguir intercambiando experiencias y miradas sobre los temas que nos ocupan", expresó el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua.